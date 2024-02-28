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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Циттаделла
Венеция - Циттаделла: обзор матча 28 февраля 2024
Венеция
28.02.2024, среда, 22:30
Италия. Серия В, 27 тур
2 : 0
Завершен
Циттаделла
3'
К. Гюткьяер
74'
Б. Стейнн Бьяркасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Циттаделла
89'
Желтая карточка
A. Tessiore
Желтая карточка
М. Ульманн
86'
Замена
М. Оливьери
️️️️
К. Гюткьяер
83'
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
80'
79'
Замена
T. Maistrello
️️️️
C. Cassano
79'
Замена
Д. Каррьеро
️️️️
В. Мастрантонио
79'
Замена
М. Анжели
️️️️
S. Negro
ГОЛ! 2:0!
Б. Стейнн Бьяркасон
Пас отдал
М. Свобода
74'
72'
Замена
Э. Бальдини
️️️️
A. Magrassi
69'
Желтая карточка
C. Cassano
Замена
Н. Пьерини
️️️️
Й. Похьянпало
60'
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
Д. Бусио
59'
Замена
М. Ульманн
️️️️
М. Андерсен
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Гюткьяер
Пас отдал
Д. Альтаре
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
15
Доменико Фраре
(К)
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
29
Akim Djibril
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
92
Энрико Бальдини
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
3-5-2
66
Йоронен
20
Свобода
15
Альтаре
27
Кандела
6
Тессманн
8
Андерсен
6
Бусио
77
Эллертссон
21
Идзес
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
4-3-3
13
Кастрати
24
Кариссони
28
15
Фраре
30
18
5
Мастрантонио
8
9
19
8
8
Андерсен
31
Ульманн
31
Ульманн
8
Андерсен
77
Эллертссон
18
Яяло
18
Яяло
77
Эллертссон
6
Бусио
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
6
Бусио
20
Похьянпало
77
Пьерини
77
Пьерини
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
99
Оливьери
99
Оливьери
9
Гюткьяер
30
4
Анжели
4
Анжели
30
5
Мастрантонио
20
Каррьеро
20
Каррьеро
5
Мастрантонио
9
92
Бальдини
92
Бальдини
9
19
45
45
19
Остались в запасе
Венеция
Циттаделла
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
78
Лука Маниеро
ВР
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
29
Akim Djibril
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
29
Akim Djibril
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Венеция - Циттаделла
1
2
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
14
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
432
368
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Perenzoni, Italy
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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