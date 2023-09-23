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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Венеция
Брешиа - Венеция: обзор матча 23 сентября 2023
Брешиа
23.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 0
Завершен
Венеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Венеция
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Б. Бьярнасон
85'
Замена
Н. Галацци
️️️️
М. Фарес
80'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Боррелли
80'
76'
Замена
А. Кандела
️️️️
Ф. Дзампано
76'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Черышев
Желтая карточка
Д. Бизоли
75'
68'
Желтая карточка
Ф. Дзампано
67'
Замена
М. Андерсен
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
67'
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
Т. Тессманн
64'
Желтая карточка
Т. Тессманн
62'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Н. Пьерини
Желтая карточка
F. Paghera
39'
Желтая карточка
М. Фарес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-4-3
19
Леццерини
66
Папетти
51
Кистана
25
Бизоли
93
Фарес
4
8
Бьярнасон
24
Мангравити
9
Бианки
29
Боррелли
24
Дикман
3-5-1-1
66
Йоронен
7
Дзампано
33
Шверко
15
Альтаре
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Пьерини
21
Идзес
6
Тессманн
90
Черышев
20
Похьянпало
93
Фарес
25
Галацци
25
Галацци
93
Фарес
8
Бьярнасон
72
Ольцер
72
Ольцер
8
Бьярнасон
29
Боррелли
11
Мончини
11
Мончини
29
Боррелли
7
Дзампано
27
Кандела
27
Кандела
7
Дзампано
77
Эллертссон
8
Андерсен
8
Андерсен
77
Эллертссон
6
Тессманн
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
6
Тессманн
77
Пьерини
17
Йонсен
17
Йонсен
77
Пьерини
90
Черышев
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
90
Черышев
Остались в запасе
Брешиа
Венеция
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
23
N. Lella
ЦП
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
Остались в запасе
23
N. Lella
ЦП
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Брешиа - Венеция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
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