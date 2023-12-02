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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Асколи
Венеция - Асколи: обзор матча 02 декабря 2023
Венеция
02.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 15 тур
3 : 0
Завершен
Асколи
26'
К. Гюткьяер
30'
Д. Альтаре
89'
К. Гюткьяер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Асколи
90'
+2
Желтая карточка
В. Миллико
ГОЛ! 3:0!
К. Гюткьяер
89'
82'
Замена
В. Миллико
️️️️
Ф. Ди Таччио
82'
Замена
S. Giovane
️️️️
Б. Байейе
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
Д. Йонсен
62'
Замена
М. Ульманн
️️️️
Ф. Дзампано
61'
61'
Замена
Д. Манцари
️️️️
П. Родригес
61'
Замена
Т. Миланезе
️️️️
Э. Гнаоре
Желтая карточка
Д. Альтаре
59'
57'
Желтая карточка
Н. Фаласко
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
54'
42'
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
ГОЛ! 2:0!
Д. Альтаре
Пас отдал
Д. Бусио
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Гюткьяер
Пас отдал
Д. Йонсен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
13
Марко Модоло
(К)
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
(К)
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
54
Никола Фаласко
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
23
N. Lella
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
Асколи
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
4-4-1-1
66
Йоронен
27
Кандела
13
Модоло
7
Дзампано
15
Альтаре
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Пьерини
6
Тессманн
17
Йонсен
9
Гюткьяер
4-3-3
2
Вивиано
2
Байейе
31
Боттегин
14
Куаранта
17
Адьяпонг
18
Ди Таччио
8
Гнаоре
73
Мазини
21
Родригес
9
Мендеш
54
Фаласко
7
Дзампано
31
Ульманн
31
Ульманн
7
Дзампано
77
Эллертссон
18
Яяло
18
Яяло
77
Эллертссон
17
Йонсен
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
17
Йонсен
2
Байейе
14
14
2
Байейе
8
Гнаоре
62
Миланезе
62
Миланезе
8
Гнаоре
18
Ди Таччио
7
Миллико
7
Миллико
18
Ди Таччио
21
Родригес
18
Манцари
18
Манцари
21
Родригес
Остались в запасе
Венеция
Асколи
23
N. Lella
ЦП
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Остались в запасе
23
N. Lella
ЦП
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Венеция - Асколи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джованни Айрольди
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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