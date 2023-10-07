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Расписание матчей
Италия. Серия B
Венеция - Парма
Венеция - Парма: обзор матча 07 октября 2023
Венеция
07.10.2023, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 9 тур
3 : 2
Завершен
Парма
46'
Д. Бусио
63'
Т. Тессманн
78'
М. Эгилл Эллертссон
53'
А. Бенедичак (П)
90+3'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Парма
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Чолак
Замена
М. Модоло
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
79'
Замена
Н. Пьерини
️️️️
Й. Похьянпало
79'
ГОЛ! 3:1!
М. Эгилл Эллертссон
78'
74'
Замена
А. Эно
️️️️
А. Бонни
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
N. Lella
70'
69'
Замена
К. Ансальди
️️️️
G. Di Chiara
69'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бенедичак
ГОЛ! 2:1!
Т. Тессманн
63'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
К. Гюткьяер
62'
59'
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Ман
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бенедичак
ГОЛ! 1:0!
Д. Бусио
46'
36'
Желтая карточка
G. Di Chiara
35'
Желтая карточка
Эрнани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
23
N. Lella
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
85
Gregor Pürg
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
3-5-2
21
Бертинато
27
Кандела
15
Альтаре
7
Дзампано
21
Идзес
6
Бусио
6
Тессманн
77
Эллертссон
23
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
3-1-2-1-3
1
Чичисола
15
Дель Прато
71
Осорио
26
Кулибали
19
Сом
80
Бернабе
23
Эрнани
27
Ман
14
Бонни
9
Бенедичак
17
77
Эллертссон
13
Модоло
13
Модоло
77
Эллертссон
20
Похьянпало
77
Пьерини
77
Пьерини
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
17
Йонсен
17
Йонсен
9
Гюткьяер
23
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
23
17
14
Ансальди
14
Ансальди
17
14
Бонни
18
Эно
18
Эно
14
Бонни
27
Ман
7
Михаила
7
Михаила
27
Ман
9
Бенедичак
14
Чолак
14
Чолак
9
Бенедичак
Остались в запасе
Венеция
Парма
23
Маттео Гранди
ВР
85
Gregor Pürg
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
85
Gregor Pürg
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Венеция - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
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