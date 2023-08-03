Статистика по турнирам

Армения. Премьер-лига 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Отбор ЧЕ-2020 2019 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011