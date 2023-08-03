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Арас Озбилиз
Статистика
Арас Озбилиз - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1990 (36), Стамбул
#23 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Армения | Нидерланды
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Команда
И
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П
Ж
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Урарту
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Урарту
2 : 3
03.08.2023
Фарул
79' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Фарул
3 : 2
27.07.2023
Урарту
Был в запасе
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