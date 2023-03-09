Озбилиз: «У «Спартака» всегда есть шансы на чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз оценил чемпионскую гонку в РПЛ.
- «Зенит» лидирует с 8-очковым отрывом.
- В чемпионате осталось 12 туров.
«Теоретические шансы у «Спартака» на чемпионство всегда есть, но обидно, что команда потеряла очки в матче с «Уралом» из-за ошибки судьи.
Красно-белые всегда должны играть на чемпионство! Шансы всегда есть, но с таким «Зенитом» за титул будет бороться тяжело», – сказал Озбилиз.
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Источник: Sport24