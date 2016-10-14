Муравьев: «Продажа «Кубанью» Попова в «Спартак» – самая прозрачная сделка клуба»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, ранее занимавший аналогичную должность в «Кубани» рассказал о трансферной политике краснодарской команды в период его нахождения в клубе.

– Слышались жалобы от близких к Мкртчану людей на сомнительный переход Ивелина Попова в «Спартак».

– Это моя сделка. И самая прозрачная из всех клубных. Сколько «Спартак» заплатил, ровно столько клуб и получил, – 6 миллионов. Причем именно клуб, а не кто-то еще. Продать Попова дороже на том рынке было невозможно, надо было терять время, ждать несколько месяцев. И сколько, кстати, Попов стоит сейчас? Мкртчан сам столкнулся с подобным при продаже Мельгарехо. Хотел получить больше — не вышло. Продажа Попова, Каборе и Беленова была единственным способом спасти команду. При условии, что удастся сохранить всех остальных. «Кубань» спокойно доиграла бы сезон, не потеряв прописку в элите.

– Если сделка по Попову — самая прозрачная, то остальные...

– Догадайтесь сами. Кроме Попова готов поручиться за трансфер Уренья. Другое комментировать не хочу. Но Козлов, Озбилиз, Траоре... Можно было на вырученные деньги обеспечить клубу сытую жизнь? Думайте сами.