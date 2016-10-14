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  • Муравьев: «Продажа «Кубанью» Попова в «Спартак» – самая прозрачная сделка клуба»

Муравьев: «Продажа «Кубанью» Попова в «Спартак» – самая прозрачная сделка клуба»

14 октября 2016, 18:54
2

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, ранее занимавший аналогичную должность в «Кубани» рассказал о трансферной политике краснодарской команды в период его нахождения в клубе.

– Слышались жалобы от близких к Мкртчану людей на сомнительный переход Ивелина Попова в «Спартак».

– Это моя сделка. И самая прозрачная из всех клубных. Сколько «Спартак» заплатил, ровно столько клуб и получил, – 6 миллионов. Причем именно клуб, а не кто-то еще. Продать Попова дороже на том рынке было невозможно, надо было терять время, ждать несколько месяцев. И сколько, кстати, Попов стоит сейчас? Мкртчан сам столкнулся с подобным при продаже Мельгарехо. Хотел получить больше — не вышло. Продажа Попова, Каборе и Беленова была единственным способом спасти команду. При условии, что удастся сохранить всех остальных. «Кубань» спокойно доиграла бы сезон, не потеряв прописку в элите.

– Если сделка по Попову — самая прозрачная, то остальные...

– Догадайтесь сами. Кроме Попова готов поручиться за трансфер Уренья. Другое комментировать не хочу. Но Козлов, Озбилиз, Траоре... Можно было на вырученные деньги обеспечить клубу сытую жизнь? Думайте сами.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Спартак Каборе Шарль Беленов Александр Козлов Алексей Траоре Ласина Попов Ивелин Озбилиз Арас Уренья Марко Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (2)
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kykyi
1476466996
Сливает конкурента налоговикам? Обиды на прежний клуб?
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BAIv
1476533635
ну теперь медленно и верно в пропасть а что украдено никто не вернет всё потрачено и поделено
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