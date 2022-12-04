Озбилиз считает, что Нидерланды выйдут в полуфинал ЧМ-2022

Бывший игрок «Аякса» Арас Озбилиз оценил выступление сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022.

«Против США в 1/8 финала Нидерланды (3:1) не показали красивого футбола, но выиграли, а главное для них – это победа. Нидерландам осталось три матча, если выиграют – станут чемпионами. Но будет трудно», – сказал Озбилиз.

В 1/4 финала Нидерланды сыграют с Аргентиной.

Нидерланды трижды были в финале ЧМ, но ни одного не выиграли.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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Новости сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Результаты сборной Нидерландов на ЧМ-2022

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