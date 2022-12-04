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    Озбилиз считает, что Нидерланды выйдут в полуфинал ЧМ-2022

    Бывший игрок «Аякса» Арас Озбилиз оценил выступление сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022.

    «Против США в 1/8 финала Нидерланды (3:1) не показали красивого футбола, но выиграли, а главное для них – это победа. Нидерландам осталось три матча, если выиграют – станут чемпионами. Но будет трудно», – сказал Озбилиз.

    • В 1/4 финала Нидерланды сыграют с Аргентиной.
    • Нидерланды трижды были в финале ЧМ, но ни одного не выиграли.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Новости сборной Нидерландов на ЧМ-2022

    Результаты сборной Нидерландов на ЧМ-2022

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66626

      portero 33 минуты назад

      Обе команды играли в экономном режиме свои матчи, хрен их поймёшь что могут выдать, думаю первый тайм пешком будут ходить, до гола....

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