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    Озбилиз попросил «Бешикташ» продать его

    Экс-футболист московского «Спартака» Арас Озбилиз в ближайшее время снова может сменить клуб. В 2016 году он перешел из стана красно-белых в «Бешикташ», но там не задержался. Турки отдали футболиста сборной Армении в аренду «Райо Вальекано». После возвращения Озбилиз так и не смог закрепиться в основном составе «Бешикташа».

    В текущем сезоне футболист провел четыре официальных матча за «Бешикташ», в которых не смог отметиться какими-либо результативными действиями. Сам Озбилиз разочарован отсутствием игровой практики, поэтому готов покинуть турецкий клуб, сообщает Milliyet. Он встретился с руководством клуба, чтобы попросить о трансфере или аренде.

    Стоит отметить, что действующий контракт 27-летнего полузащитника с «Бешикташем» рассчитан до середины 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 23 марта 2017, 12:55

      Спартак сломал хорошего игрока, вот в ЦСКА у него бы все получилось

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 марта 2017, 11:26

      Здоровья и удачи Аразу Озбилизу!

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 23 марта 2017, 11:24

      Жаль игрока. Последним клубом в котором он блистал была Кубань. Так и Кубани почти уже нету и Озбилис как игрок считай закончился.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2017, 11:21

      Он и в Спартаке уже играть перестал толком

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 23 марта 2017, 10:51

      Так он и в «Райо Вальекано» кажется не попадал в основной состав.

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