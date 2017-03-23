Озбилиз попросил «Бешикташ» продать его

Экс-футболист московского «Спартака» Арас Озбилиз в ближайшее время снова может сменить клуб. В 2016 году он перешел из стана красно-белых в «Бешикташ», но там не задержался. Турки отдали футболиста сборной Армении в аренду «Райо Вальекано». После возвращения Озбилиз так и не смог закрепиться в основном составе «Бешикташа».

В текущем сезоне футболист провел четыре официальных матча за «Бешикташ», в которых не смог отметиться какими-либо результативными действиями. Сам Озбилиз разочарован отсутствием игровой практики, поэтому готов покинуть турецкий клуб, сообщает Milliyet. Он встретился с руководством клуба, чтобы попросить о трансфере или аренде.

Стоит отметить, что действующий контракт 27-летнего полузащитника с «Бешикташем» рассчитан до середины 2020 года.