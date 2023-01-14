Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Озбилиз рассказал, готов ли он вернуться в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз ответил на вопрос о возвращении в московский клуб.

    32-летний футболист стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Пюником».

    «Возможное возвращение в «Спартак»? Нет. С этим тяжело, конечно. Хочу остаться в Армении.

    Скоро вы узнаете, где я буду играть. Здесь семья. Хочу помогать футболу. Он должен стать лучше.

    Думаю, я могу много чем помочь», – сказал Озбилиз.

    • За «Спартак» армянин играл с 2013 по 2015 год.
    • Он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
    • Также Озбилиз известен по выступлениям за «Кубань».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Кавазашвили: «Джикия будет играть в «Реале». Уверен, он потянет уровень» 1
    Юран оценил перспективы Джикии заиграть в Серии А 1
    Агапов: «Был в шоке, когда меня называли воспитанником «Спартака» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11