Озбилиз рассказал, готов ли он вернуться в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз ответил на вопрос о возвращении в московский клуб.

32-летний футболист стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Пюником».

«Возможное возвращение в «Спартак»? Нет. С этим тяжело, конечно. Хочу остаться в Армении.

Скоро вы узнаете, где я буду играть. Здесь семья. Хочу помогать футболу. Он должен стать лучше.

Думаю, я могу много чем помочь», – сказал Озбилиз.

За «Спартак» армянин играл с 2013 по 2015 год.

Он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.

Также Озбилиз известен по выступлениям за «Кубань».

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