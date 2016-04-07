Озбилиз: «При Карпине «Спартак» показывал свой лучший футбол, несмотря на разрыв между россиянами и легионерами»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз, ныне защищающий цвета испанского клуба «Райо Вальекано», рассказал о том, что во время его выступления за красно-белых между россиянами и легионерами в команде существовал разрыв.

«Как видите, я не единственный, кто в «Спартаке» не раскрылся так, как в «Кубани» – это говорит о том, что дело не в игроках, а в клубе. В России, а особенно в «Спартаке», есть своя специфика. Это очень большой клуб, в котором должен быть хороший коллектив, где комфортно не отдельным игрокам, а всем. В «Спартаке» с этим не все было в порядке. Между россиянами и легионерами существовал разрыв.

Больше всего разделение чувствовалось в мой первый год в «Спартаке», когда у нас было особенно много южноамериканцев. Они совсем другие люди по сравнению с россиянами. К тому же легионеры зарабатывали больше, а Карпин разговаривал с ними на испанском – россиянам это не нравилось.Если хочешь играть в европейском клубе, то должен выучить язык – неважно, откуда ты, это основы. Я говорил Асхабадзе: «Вы платите такие большие зарплаты игрокам, уезжаете на месяц на сборы, но почему не можете нанять одного учителя хотя бы на месяц? Сколько это, две тысячи долларов?» Если команда говорит на одном языке, различия между игроками отходят на второй план. Для решения таких вопросов необходим не только хороший тренер, но и хороший менеджер, который будет понимать культуру каждого игрока и работать над атмосферой в команде. Если ее нет, для многих клуб не станет домом. Это простые вещи, но они-то все порой и меняют.

Карпин? Думаю, с ним «Спартак» показывал свой лучший футбол. Главное его достоинство – он россиянин, но играл в Испании и знает европейский футбол. Это было действительно важно, культурная разница чувствовалась видна сразу. У российских игроков сознание работает совершенно не так, как у европейских. Карпин понимал это и обращался со всеми должным образом. Он имел авторитет в команде, его все уважали и любили с ним работать», – отметил Озбилиз.