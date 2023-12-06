Экс-спартаковец объяснил свое желание стать президентом Федерации футбола Армении

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз подтвердил намерение возглавить Федерацию футбола Армении.

Экс-спартаковец объявил о завершении карьеры в ноябре.

«Да, это правда, что я баллотируюсь на пост президента футбола Армении. В то же время я уже готовлюсь к получению лицензии УЕФА категории В.

Но я думаю, что для изменения футбола в Армении могу сделать больше как президент, чем как тренер. Вот с чем связан мой выбор.

Честно говоря, я хотел завершить карьеру прошлым летом, когда мы стали чемпионами с «Урарту». Но моей семьи не было в Армении, поэтому я решил продолжить.

И теперь, поскольку я баллотируюсь в президенты, не могу [продолжать] быть активным игроком. К тому же мне становилось трудно из-за травмы колена. Так что сейчас хорошее время, а у меня есть великая цель», – сказал Озбилиз.