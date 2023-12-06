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    • Экс-спартаковец объяснил свое желание стать президентом Федерации футбола Армении

    Экс-спартаковец объяснил свое желание стать президентом Федерации футбола Армении

    Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз подтвердил намерение возглавить Федерацию футбола Армении.

    Экс-спартаковец объявил о завершении карьеры в ноябре.

    «Да, это правда, что я баллотируюсь на пост президента футбола Армении. В то же время я уже готовлюсь к получению лицензии УЕФА категории В.

    Но я думаю, что для изменения футбола в Армении могу сделать больше как президент, чем как тренер. Вот с чем связан мой выбор.

    Честно говоря, я хотел завершить карьеру прошлым летом, когда мы стали чемпионами с «Урарту». Но моей семьи не было в Армении, поэтому я решил продолжить.

    И теперь, поскольку я баллотируюсь в президенты, не могу [продолжать] быть активным игроком. К тому же мне становилось трудно из-за травмы колена. Так что сейчас хорошее время, а у меня есть великая цель», – сказал Озбилиз.

    • За «Спартак» армянин играл с 2013 по 2015 год.
    • Он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
    • Также Озбилиз известен по выступлениям за «Кубань».

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2023 18:05
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