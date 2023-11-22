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  • Экс-спартаковец Озбилиз завершил карьеру в 33 года – известны его дальнейшие планы

Экс-спартаковец Озбилиз завершил карьеру в 33 года – известны его дальнейшие планы

22 ноября 2023, 14:31

Бывший полузащитник «Спартака», «Кубани» Арас Озбилиз сообщил о завершении карьеры. Ему 33 года.

«Я всегда говорил, что после завершения карьеры хочу принести пользу армянскому футболу, будь то тренер или менеджер. Я думаю, что армянский футбол находится на перепутье, и на очень важном перепутье, в очень важное время. Армянскому футболу есть куда расти. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на выборах президента ФФА», – сказал Озбилиз.

  • За «Спартак» Арас провел больше всего матчей в карьере (2013-2015 годы).
  • За сборную Армении у игрока 41 матч и 6 голов.
  • Озбилиз – воспитанник «Аякса».

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Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Армения. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Озбилиз Арас
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