Экс-спартаковец Озбилиз завершил карьеру в 33 года – известны его дальнейшие планы

Бывший полузащитник «Спартака», «Кубани» Арас Озбилиз сообщил о завершении карьеры. Ему 33 года.
«Я всегда говорил, что после завершения карьеры хочу принести пользу армянскому футболу, будь то тренер или менеджер. Я думаю, что армянский футбол находится на перепутье, и на очень важном перепутье, в очень важное время. Армянскому футболу есть куда расти. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на выборах президента ФФА», – сказал Озбилиз.
- За «Спартак» Арас провел больше всего матчей в карьере (2013-2015 годы).
- За сборную Армении у игрока 41 матч и 6 голов.
- Озбилиз – воспитанник «Аякса».
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна