Экс-спартаковец Озбилиз завершил карьеру в 33 года – известны его дальнейшие планы

Бывший полузащитник «Спартака», «Кубани» Арас Озбилиз сообщил о завершении карьеры. Ему 33 года.

«Я всегда говорил, что после завершения карьеры хочу принести пользу армянскому футболу, будь то тренер или менеджер. Я думаю, что армянский футбол находится на перепутье, и на очень важном перепутье, в очень важное время. Армянскому футболу есть куда расти. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на выборах президента ФФА», – сказал Озбилиз.