Озбилиз: «Последний раз на клубном уровне получал удовольствие от футбола в «Спартаке»

Полузащитник «Пюника» Арас Озбилиз вспомнил время выступления за «Спартак». Армянин, по его словам, получал в Москве удовольствие.

«В сборной Армении я всегда чувствую себя хорошо — независимо от того, играю или нет. Что касается клубов… Последний раз я получал удовольствие от футбола еще в «Спартаке». В первом сезоне мы шли на втором месте, а потом рухнули вниз. Но лично для меня все было неплохо. Хотя в самом конце я получил тяжелую травму», – сказал Озбилиз Sport24.