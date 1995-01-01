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    Озбилиз: «Последний раз на клубном уровне получал удовольствие от футбола в «Спартаке»

    Полузащитник «Пюника» Арас Озбилиз вспомнил время выступления за «Спартак». Армянин, по его словам, получал в Москве удовольствие.

    «В сборной Армении я всегда чувствую себя хорошо — независимо от того, играю или нет. Что касается клубов… Последний раз я получал удовольствие от футбола еще в «Спартаке». В первом сезоне мы шли на втором месте, а потом рухнули вниз. Но лично для меня все было неплохо. Хотя в самом конце я получил тяжелую травму», – сказал Озбилиз Sport24.

    • Игрок принадлежал «Спартаку» с 2013 по 2016 год.
    • До москвичей Озбилиз играл за «Кубань».
    • «Пюник» сейчас тренирует Александр Тарханов.

    Источник: Sport24

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