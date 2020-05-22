Озбилиз: «Родионов сказал, что, если откажусь от трансфера в «Бешикташ», отправлюсь в дубль «Спартака»

Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз рассказал, как происходил его уход из «Спартака» в «Бешикташ» в январе 2016 года. Трансфер организовывал Сергей Родионов.
— Как произошло расставание с «Спартаком»?
— Мне позвонил тогдашний спортивный директор Сергей Родионов, он только приступил к своим обязанностям в клубе. Я приехал в офис «Спартака» и он мне сказал, что меня хочет «Бешикташ», клуб не против. В противном случае я не полечу на сборы с командой и окажусь в дубле. Тогда были экономические проблемы в стране и было решено отказаться от некоторых футболистов. Я попал в этот список.
— Удивились такому решению?
— Это жизнь, так часто бывает не только в футболе. Хотя Федун в одном из интервью говорил, что ему нравится моя игра, я вношу креатив в игру «Спартака». Тогда в «Спартаке» мне по контракту оставалось еще два с половинной года, а «Бешикташ» тогда хотел подписать на четыре с половиной. Я увидел большой интерес со стороны руководства «Бешикташа», они тогда только стали чемпионами Турции, и команда должна была играть в Лиге чемпионов. Я подумал, что при таком раскладе попробую себя в Турции и поиграю в Лиге чемпионов, чем останусь в дубле «Спартака» почти три года.
- В Москве армянин выступал с 2013 по 2015 год, провел в РПЛ 35 матчей, забил три гола.
- За три года в «Бешикташе» в Суперлиге Озбилиз провел один матч.
- 30-летний игрок дважды брал Эредивизие с «Аяксом».