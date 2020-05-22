Озбилиз: «Родионов сказал, что, если откажусь от трансфера в «Бешикташ», отправлюсь в дубль «Спартака»

Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз рассказал, как происходил его уход из «Спартака» в «Бешикташ» в январе 2016 года. Трансфер организовывал Сергей Родионов.

— Как произошло расставание с «Спартаком»?

— Мне позвонил тогдашний спортивный директор Сергей Родионов, он только приступил к своим обязанностям в клубе. Я приехал в офис «Спартака» и он мне сказал, что меня хочет «Бешикташ», клуб не против. В противном случае я не полечу на сборы с командой и окажусь в дубле. Тогда были экономические проблемы в стране и было решено отказаться от некоторых футболистов. Я попал в этот список.

— Удивились такому решению?

— Это жизнь, так часто бывает не только в футболе. Хотя Федун в одном из интервью говорил, что ему нравится моя игра, я вношу креатив в игру «Спартака». Тогда в «Спартаке» мне по контракту оставалось еще два с половинной года, а «Бешикташ» тогда хотел подписать на четыре с половиной. Я увидел большой интерес со стороны руководства «Бешикташа», они тогда только стали чемпионами Турции, и команда должна была играть в Лиге чемпионов. Я подумал, что при таком раскладе попробую себя в Турции и поиграю в Лиге чемпионов, чем останусь в дубле «Спартака» почти три года.