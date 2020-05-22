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  • Озбилиз: «Родионов сказал, что, если откажусь от трансфера в «Бешикташ», отправлюсь в дубль «Спартака»

Озбилиз: «Родионов сказал, что, если откажусь от трансфера в «Бешикташ», отправлюсь в дубль «Спартака»

22 мая 2020, 23:56
9

Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз рассказал, как происходил его уход из «Спартака» в «Бешикташ» в январе 2016 года. Трансфер организовывал Сергей Родионов.

— Как произошло расставание с «Спартаком»?

— Мне позвонил тогдашний спортивный директор Сергей Родионов, он только приступил к своим обязанностям в клубе. Я приехал в офис «Спартака» и он мне сказал, что меня хочет «Бешикташ», клуб не против. В противном случае я не полечу на сборы с командой и окажусь в дубле. Тогда были экономические проблемы в стране и было решено отказаться от некоторых футболистов. Я попал в этот список.

— Удивились такому решению?

— Это жизнь, так часто бывает не только в футболе. Хотя Федун в одном из интервью говорил, что ему нравится моя игра, я вношу креатив в игру «Спартака». Тогда в «Спартаке» мне по контракту оставалось еще два с половинной года, а «Бешикташ» тогда хотел подписать на четыре с половиной. Я увидел большой интерес со стороны руководства «Бешикташа», они тогда только стали чемпионами Турции, и команда должна была играть в Лиге чемпионов. Я подумал, что при таком раскладе попробую себя в Турции и поиграю в Лиге чемпионов, чем останусь в дубле «Спартака» почти три года.

  • В Москве армянин выступал с 2013 по 2015 год, провел в РПЛ 35 матчей, забил три гола.
  • За три года в «Бешикташе» в Суперлиге Озбилиз провел один матч.
  • 30-летний игрок дважды брал Эредивизие с «Аяксом».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Спартак Озбилиз Арас Родионов Сергей
Комментарии (9)
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Hektor 84
1590192419
Родионов был марионеткой Измайлова.
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vka1970
1590215332
Всегда удивлялся как из великолепного форварда прошлых лет, Родионов умудрился превратиться в никудышного управленца.Это прям "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова нынешнего времени.
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NewLife
1590218006
Укреплял армяно-турецлую дружбу))
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paracetamol
1590218888
Насмешил народ с ананистом, - вали в дубль!
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ЧьиРянькoff
1590224807
"Я Снова Решил Поиграть Со Свиньями" Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва 28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа 01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва 05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов 08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва 12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва 15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат 22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся
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zigbert
1590256059
Налицо пример самоуправства.
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