Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Озбилиз: «Джано в «Барселоне» был бы одним из лучших игроков Европы»

    Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз считает, что бывший хавбек «Спартака» Джано мог бы раскрыться в «Барселоне». Они вместе выступали за московский клуб.

    «Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определeнные условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в «Барселону», которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы. С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все свои лучшие качества», – сказал Озбилиз Sport24.

    • Грузин сейчас выступает за кипрский «Анортосис».
    • На рынке 27-летний Джано стоит 650 тысяч евро.
    • За «Спартак» Джано выступал с 2009 по 2020 год.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:09
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      NewLife 29 минут назад

      "Джано мог бы раскрыться в «Барселоне" - на больничной койке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +797

      MDAR 29 минут назад

      Главная проблема Джано, это травмы. Если бы он был не так травматичен, он на самом деле довел играл бы в европейском топ чемпионате. На счёт Барсы сомневаюсь хотя, знал бы прикуп жил бы в Сочи. А то, что игрок думающий и техничный согласен, в этом он красавчик, но **** травмы его *******.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      СвинкаСправедливости 42 минуты назад

      У человека проблемы с физикой, откуда там взяться уровню?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3105

      Борат 1 час назад

      Да он мог бы в любом гранде быть массажистом одноглазого удава !
      Гыгы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2417

      raritet 1 час назад

      да еще , если бы у Джано была фамилия Месси, то , наверное , он и раскрылся бы в Барселоне. Если люди в России не играют а собирают ромашки по полю, то что ему делать в техничной команде. Носить сетку с мячами? Но там подносчиков мячей и своих полно ...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1286

      FRZZ 1 час назад

      Бред какой-то, тоже мне знаток нашелся.

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76668
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru