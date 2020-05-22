Озбилиз: «Джано в «Барселоне» был бы одним из лучших игроков Европы»

Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз считает, что бывший хавбек «Спартака» Джано мог бы раскрыться в «Барселоне». Они вместе выступали за московский клуб.

«Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определeнные условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в «Барселону», которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы. С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все свои лучшие качества», – сказал Озбилиз Sport24.