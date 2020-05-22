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  • Озбилиз: «Джано в «Барселоне» был бы одним из лучших игроков Европы»

Озбилиз: «Джано в «Барселоне» был бы одним из лучших игроков Европы»

22 мая 2020, 22:09
11

Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз считает, что бывший хавбек «Спартака» Джано мог бы раскрыться в «Барселоне». Они вместе выступали за московский клуб.

«Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определeнные условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в «Барселону», которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы. С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все свои лучшие качества», – сказал Озбилиз Sport24.

  • Грузин сейчас выступает за кипрский «Анортосис».
  • На рынке 27-летний Джано стоит 650 тысяч евро.
  • За «Спартак» Джано выступал с 2009 по 2020 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Спартак Пюник Джано Озбилиз Арас
Комментарии (11)
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raritet
1590175464
да еще , если бы у Джано была фамилия Месси, то , наверное , он и раскрылся бы в Барселоне. Если люди в России не играют а собирают ромашки по полю, то что ему делать в техничной команде. Носить сетку с мячами? Но там подносчиков мячей и своих полно ...
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СвинкаСправедливости
1590178283
У человека проблемы с физикой, откуда там взяться уровню?
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MDAR
1590179101
Главная проблема Джано, это травмы. Если бы он был не так травматичен, он на самом деле довел играл бы в европейском топ чемпионате. На счёт Барсы сомневаюсь хотя, знал бы прикуп жил бы в Сочи. А то, что игрок думающий и техничный согласен, в этом он красавчик, но **** травмы его *******.
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NewLife
1590179115
"Джано мог бы раскрыться в «Барселоне" - на больничной койке.
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serppion
1590190371
Если у бабушки был бы ... - она была бы дедушкой.
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Соарес
1590210730
Слабоват
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vka1970
1590215723
Временами любой человек способен на подвиг.Даже Джано.Но к сожалению временами.Техника и футбольная осмысленность у парня были на хорошем европейском уровне, но физики, атлетизма ему явно не хватало.А травмы ? Кинь его в Барселону и он разбился бы на фиг.Хотя кинь в Барселону того же Кержакова или Дзюбу, пролетели бы мимо.
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paracetamol
1590217778
Не смеши народ!
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