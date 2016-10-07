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  • Селюк: «Думаю, карьера Озбилиза закончена. Он сбитый летчик»

Селюк: «Думаю, карьера Озбилиза закончена. Он сбитый летчик»

7 октября 2016, 16:39
13

Футбольный агент Дмитрий Селюк, в прошлом представлявший интересы полузащитника Араза Озбилиза, прокомментировал информацию о том, что армянский футболист может перейти из «Бешикташа» в «Терек».

«Озбилиз уже забыл, когда последний раз играл в футбол. Это сбитый летчик, не уровень «Терека». В прошлом сезоне «Бешикташ» отдал его в аренду в «Райо Вальекано», но даже в этой команде, вылетевшей из Примеры, он практически не играл, так как недостаточно хорош.

Озбилиз был моим футболистом в прошлом, но после скандального перехода из «Кубани» в «Спартак» я не имею к нему никакого отношения. Бог все видит, поэтому сейчас он нигде не играет и уже сделал несколько операций на крестообразных связках. Думаю, его карьера закончена. Подтверждение тому его пребывание в «Бешикташе» и «Райо Вальекано», за которые он сыграл в общей сложности чуть более 100 минут за девять месяцев.

Не стоит терять время на Озбилиза, так как неоднократный разрыв крестообразных связок ни к чему хорошему не приведет. «Терек» — сильный клуб с большими амбициями. Уверен, что такой футболист им не нужен даже бесплатно», — сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Бешикташ Озбилиз Арас
Комментарии (13)
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Молчуновский
1475848308
Военная сводка: "Некий Обсерюк сбил летчика".
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SquazzaDew
1475848854
Агенты - дрянь современного футбола. Балаболы, махинаторы и растлители.
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multiscan
1475849588
Недавно я писал про Селюка: "Селюк психически болен?" Теперь я смело могу написать: "Селюк психически болен!" Это моё личное оценочное мнение.
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altezzik
1475849591
Агенты - барыги, перекупы. Паразиты.
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Salamоn
1475851279
Видать чем-то насолил Селюку,что бесится и злорадствует
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ivanthebest
1475852792
Походу он Араза и сглазил засранец, раз так нещадно его поливает грязью...
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Fan Loko mik
1475853071
Желаю удачи Аразу, а Селюку ......в общем ничего не желаю.
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Garrincha58
1475854365
какой гнусный агентишка
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Aztec58
1475855836
И этого недофутболиста Челоянц нехило пристроил в Спартак.
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Добрый Бобер
1475866205
Ух ты ж! И к скандальному переходу-то он не причастен, и Кадырова в "Терек" лизнул... Дипломат...
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