Селюк: «Думаю, карьера Озбилиза закончена. Он сбитый летчик»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, в прошлом представлявший интересы полузащитника Араза Озбилиза, прокомментировал информацию о том, что армянский футболист может перейти из «Бешикташа» в «Терек».

«Озбилиз уже забыл, когда последний раз играл в футбол. Это сбитый летчик, не уровень «Терека». В прошлом сезоне «Бешикташ» отдал его в аренду в «Райо Вальекано», но даже в этой команде, вылетевшей из Примеры, он практически не играл, так как недостаточно хорош.

Озбилиз был моим футболистом в прошлом, но после скандального перехода из «Кубани» в «Спартак» я не имею к нему никакого отношения. Бог все видит, поэтому сейчас он нигде не играет и уже сделал несколько операций на крестообразных связках. Думаю, его карьера закончена. Подтверждение тому его пребывание в «Бешикташе» и «Райо Вальекано», за которые он сыграл в общей сложности чуть более 100 минут за девять месяцев.

Не стоит терять время на Озбилиза, так как неоднократный разрыв крестообразных связок ни к чему хорошему не приведет. «Терек» — сильный клуб с большими амбициями. Уверен, что такой футболист им не нужен даже бесплатно», — сказал Селюк.