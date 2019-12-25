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    Озбилиз – об успешном выступлении сборной России на ЧМ-2018: «Не сказал бы, что был сильно удивлен»

    Полузащитник «Пюника» Арас Озбилиз, выступавший с 2013 по 2015 год за «Спартак», поделился мыслями о выступлении сборной России на домашнем ЧМ-2018.

    – Сборная России провела ЧМ на высоком уровне. Ожидали, что она так себя проявит?

    – Я бы не сказал, что я был сильно удивлен. Фактор родных стен сыграл большую роль. Русские умеют болеть за своих, они не могли разочаровать свой народ. Фортуна была на стороне сборной России, такое иногда случается на больших турнирах, но Россия могла продвинуться еще дальше. Станислав Черчесов всегда нравился как тренер, он сумел сделать большую команду, и это без топового Аршавина.

    Озбилиз: «Джано в «Барселоне» был бы одним из лучших игроков Европы»

    Озбилиз: «Родионов сказал, что, если откажусь от трансфера в «Бешикташ», отправлюсь в дубль «Спартака»

    Озбилиз: «Смотрю практически все матчи «Спартака». Не пропускаю ни одного дерби с ЦСКА»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2038

      Axe111 3 часа назад

      Каком еще УСПЕШНОМ ЛОООЛ!!!! ах да,вышли из слабейшей группы,терпели 120мин до пенальти,ЭТО ОДНОЗНАЧНО УСПЕХ

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      Рейтинг: +10005

      Cules2013 > Axe111 55 минут назад

      вы вообще футбол смотрите? многие топ-команды нередко по турниру продвигаются через серии пенальти и доп. время, причём с теми, кого, вроде как должны были обыгрывать на раз-два. А сколько сливов проходит у фаворитов.
      Причин петь дифирамбы нет, но Черчесов сколотил боеспособный коллектив, и за нашу сборную стало модно болеть. Игроки стали не отбывать номер, а выкладываться на поле. И успех этот не испарился после ЧМ - сборная хорошо отыграла в Лиге наций, а на отбор на Евро прошла так, как от неё и ожидали после успешного ЧМ.
      Да, нам бы хотелось чем-то большего, но оглядываясь на годы позорной игры, когда кроме Евро-2008 и вспомнить было нечего - текущий результат можно считать успешным.
      А в будущем - это вопрос уже другого тренера и других игроков. Пока Черчесов держит заданную планку, его ругать не за что. Это чем-то напоминает Сёмина и Локо, только тут все вступились за Сёмина. Хотя к нему те же претензии у определённых лиц. Только эти лица не болельщики, а значит, диссонанса типа нет. Подковёрные интриги я не беру в расчёт, разговор чисто о футболе.

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      Рейтинг: +3101

      Борат 3 часа назад

      Его не правильно перевели
      Он сказал что спартак это клоака и ему очень стыдно за пищевик !
      Гыгы

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