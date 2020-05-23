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  • Озбилиз – об успешном выступлении сборной России на ЧМ-2018: «Не сказал бы, что был сильно удивлен»

Озбилиз – об успешном выступлении сборной России на ЧМ-2018: «Не сказал бы, что был сильно удивлен»

23 мая 2020, 12:42
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Полузащитник «Пюника» Арас Озбилиз, выступавший с 2013 по 2015 год за «Спартак», поделился мыслями о выступлении сборной России на домашнем ЧМ-2018.

– Сборная России провела ЧМ на высоком уровне. Ожидали, что она так себя проявит?

– Я бы не сказал, что я был сильно удивлен. Фактор родных стен сыграл большую роль. Русские умеют болеть за своих, они не могли разочаровать свой народ. Фортуна была на стороне сборной России, такое иногда случается на больших турнирах, но Россия могла продвинуться еще дальше. Станислав Черчесов всегда нравился как тренер, он сумел сделать большую команду, и это без топового Аршавина.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Озбилиз Арас
Комментарии (2)
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Axe111
1590231023
Каком еще УСПЕШНОМ ЛОООЛ!!!! ах да,вышли из слабейшей группы,терпели 120мин до пенальти,ЭТО ОДНОЗНАЧНО УСПЕХ
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