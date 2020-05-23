Озбилиз: «Смотрю практически все матчи «Спартака». Не пропускаю ни одного дерби с ЦСКА»

Полузащитник «Пюника» Арас Озбилиз признался, что до сих пор следит за «Спартаком».

За московский клуб армянин играл с 2013 по 2015 год.

За указанный период хавбек забил пять голов и сделал пять ассистов в 40 матчах.

Также он известен по выступлениям за «Кубань».

– Следите за российским чемпионатом?

– Конечно. Смотрю практически все матчи, когда играет «Спартак», а также слежу за результатами красно-белых. Не пропускаю ни одного дерби с ЦСКА. Интерес к чемпионату у меня сохранился, ведь там играет немало моих друзей.

Мне кажется, свои лучшие годы карьеры я провел именно в России, когда выступал за «Кубань» и «Спартак». В первом сезоне за «Спартак» до первого круга мы хорошо играли. Но тогда были некоторые моменты, которые помешали добиться большего. Если бы не травма, мог принести еще больше пользы «Спартаку».

– Скучаете по посиделкам в «Ромашке»?

– О да, ха-ха-ха. Это были прекрасные времена, которые никогда не забудутся. У нас была классная команда. Я счастлив, что я оказался тогда «Спартаке». Это большой клуб, я приобрел много друзей, изучил новый язык и узнал российскую культуру. Мне нравилось там, но так получилось, что мне нужно было уйти.

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