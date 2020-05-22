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    Озбилиз: «Смотрю практически все матчи «Спартака». Не пропускаю ни одного дерби с ЦСКА»

    Полузащитник «Пюника» Арас Озбилиз признался, что до сих пор следит за «Спартаком».

    • За московский клуб армянин играл с 2013 по 2015 год.
    • За указанный период хавбек забил пять голов и сделал пять ассистов в 40 матчах.
    • Также он известен по выступлениям за «Кубань».

    – Следите за российским чемпионатом?

    – Конечно. Смотрю практически все матчи, когда играет «Спартак», а также слежу за результатами красно-белых. Не пропускаю ни одного дерби с ЦСКА. Интерес к чемпионату у меня сохранился, ведь там играет немало моих друзей.

    Мне кажется, свои лучшие годы карьеры я провел именно в России, когда выступал за «Кубань» и «Спартак». В первом сезоне за «Спартак» до первого круга мы хорошо играли. Но тогда были некоторые моменты, которые помешали добиться большего. Если бы не травма, мог принести еще больше пользы «Спартаку».

    – Скучаете по посиделкам в «Ромашке»?

    – О да, ха-ха-ха. Это были прекрасные времена, которые никогда не забудутся. У нас была классная команда. Я счастлив, что я оказался тогда «Спартаке». Это большой клуб, я приобрел много друзей, изучил новый язык и узнал российскую культуру. Мне нравилось там, но так получилось, что мне нужно было уйти.

    Озбилиз: «Джано в «Барселоне» был бы одним из лучших игроков Европы»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5698

      paracetamol 2 часа назад

      Озбилиз: «Смотрю практически все матчи «Спартака», поэтому платите мне лимон, пусть и деревянными!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3106

      Борат 2 часа назад

      Пищевики позорные !
      Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1546

      "supermax" > Борат 1 час назад

      а скажи еще что-нибудь на до.л.бо.е.б.с.к.о.м.....отыграйся за все детские обиды

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