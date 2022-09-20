Озбилиз заявил, что столкнулся в России с культурным шоком

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз рассказал о свои первых впечатлениях от России.

– Какие у тебя были первые впечатления от России, когда ты перешeл в «Кубань»?

– Когда приземлился в старый аэропорт Краснодара, оглянулся и подумал, что, возможно, ошибся с выбором! Для меня всe было очень непривычно, я вырос и жил Нидерландах, а русская культура оказалась весьма необычной. Я столкнулся с культурным шоком.

Всe встало на свои места, когда забил «Динамо» через месяц после начала сезона.