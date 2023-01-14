Озбилиз оценил перспективы Захаряна заиграть в «Челси»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».
«Челси» – очень большой клуб. Захарян должен переходить туда, где у него будет игровая практика. АПЛ – очень высокий уровень. Не знаю, сможет ли Захарян закрепиться в основном составе.
Почему нет? Главное туда попасть. Потом можно выиграть конкуренцию. Самое важное оказаться в «Челси», а потом будет легче», – считает Озбилиз.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»