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    Озбилиз оценил перспективы Захаряна заиграть в «Челси»

    Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    «Челси» – очень большой клуб. Захарян должен переходить туда, где у него будет игровая практика. АПЛ – очень высокий уровень. Не знаю, сможет ли Захарян закрепиться в основном составе.

    Почему нет? Главное туда попасть. Потом можно выиграть конкуренцию. Самое важное оказаться в «Челси», а потом будет легче», – считает Озбилиз.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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