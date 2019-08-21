Экс-полузащитник «Спартака» Озбилис расторг контракт с «Бешикташем»

Жизнь надо прожить так, чтобы в какой-то момент тебе заплатили 2,25 ляма евро, чтобы ты только НЕ ИГРАЛ за "Бешикташ" ))))
Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем».
Руководство стамбульского клуба обяжется выплатить 2,25 миллиона евро за преждевременное расторжение договора. Сумма будет выплачена четырьмя траншами.
Армянский полузащитник перешел в «Бешикташ» в 2016 году из «Спартака».
- За три года он успел сыграть за турецкий клуб лишь в пяти матчах.
- Арас трижды уходил в аренды в «Райо Вальекано», «Шериф» и «Виллем II».
Источник: Hurriyet
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