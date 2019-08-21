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    Экс-полузащитник «Спартака» Озбилис расторг контракт с «Бешикташем»

    Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем».

    Руководство стамбульского клуба обяжется выплатить 2,25 миллиона евро за преждевременное расторжение договора. Сумма будет выплачена четырьмя траншами.

    Армянский полузащитник перешел в «Бешикташ» в 2016 году из «Спартака».

    Источник: Hurriyet

    Турецкая ежедневная газета. Основана 1 мая 1948 года в Стамбуле. Тираж почти 400 тысяч копий.

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    21.08.2019 10:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 13:43

      Жизнь надо прожить так, чтобы в какой-то момент тебе заплатили 2,25 ляма евро, чтобы ты только НЕ ИГРАЛ за "Бешикташ" ))))

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 21 августа 2019, 10:45

      А тоже ведь подавал надежды (((

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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости > VVM1964 21 августа 2019, 11:31

      Парня брали из структуры Аякса всё-таки) Моментами неплох был, конечно. Ну и гол коням забивал в 13-ом!

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