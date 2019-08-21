Экс-полузащитник «Спартака» Озбилис расторг контракт с «Бешикташем»

Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем».

Руководство стамбульского клуба обяжется выплатить 2,25 миллиона евро за преждевременное расторжение договора. Сумма будет выплачена четырьмя траншами.

Армянский полузащитник перешел в «Бешикташ» в 2016 году из «Спартака».