Озбилиз: «Нужно быть реалистами: времена, когда «Спартак» что-то выигрывал, остались позади»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз, ныне выступающий за «Райо Вальекано», поделился мнением о долгой серии красно-белых без выигранных трофеев. Напомним, цвета московского клуба хавбек защищал с 2013 по 2015 год.

«В последний раз «Спартак» был чемпионом больше десяти лет назад. Нужно быть реалистами и понимать: те времена позади. У «Спартака» есть талантливая молодежь, которой нужно время, что вырасти. Если есть менеджмент и академия, значит, есть фундамент, на котором нужно строить что-то новое», – сказал Озбилиз.