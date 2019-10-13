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  • Озбилиз: «Многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Конечно, сейчас ситуация не лучшая»

Озбилиз: «Многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Конечно, сейчас ситуация не лучшая»

13 октября 2019, 18:35
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Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз не забывает о предыдущем клубе – «Спартаке». Москвичи сейчас идут в таблице РПЛ на 12 месте.

«Я по-прежнему смотрю игры «Спартака». Видел матч с «Оренбургом», после которого уволили Олега Кононова. Конечно, ситуация не лучшая. Очень многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент.

Я был очень счастлив, когда команда выиграла чемпионат, видел, как болельщики рванули на поле. Но, знаете, «Спартак» такой клуб, где очень многое решается внутри. Нужно больше фокусироваться на этом, на академии», – сказал Озбилиз Sport24.

  • Игрок принадлежал «Спартаку» с 2013 по 2016 год.
  • До москвичей Озбилиз играл за «Кубань».
  • «Пюник» сейчас тренирует Александр Тарханов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Озбилиз Арас
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