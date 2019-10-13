Озбилиз: «Многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Конечно, сейчас ситуация не лучшая»

Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз не забывает о предыдущем клубе – «Спартаке». Москвичи сейчас идут в таблице РПЛ на 12 месте.

«Я по-прежнему смотрю игры «Спартака». Видел матч с «Оренбургом», после которого уволили Олега Кононова. Конечно, ситуация не лучшая. Очень многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент.

Я был очень счастлив, когда команда выиграла чемпионат, видел, как болельщики рванули на поле. Но, знаете, «Спартак» такой клуб, где очень многое решается внутри. Нужно больше фокусироваться на этом, на академии», – сказал Озбилиз Sport24.