Озбилиз: «Многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Конечно, сейчас ситуация не лучшая»

Полузащитник армянского «Пюника» Арас Озбилиз не забывает о предыдущем клубе – «Спартаке». Москвичи сейчас идут в таблице РПЛ на 12 месте.
«Я по-прежнему смотрю игры «Спартака». Видел матч с «Оренбургом», после которого уволили Олега Кононова. Конечно, ситуация не лучшая. Очень многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент.
Я был очень счастлив, когда команда выиграла чемпионат, видел, как болельщики рванули на поле. Но, знаете, «Спартак» такой клуб, где очень многое решается внутри. Нужно больше фокусироваться на этом, на академии», – сказал Озбилиз Sport24.
- Игрок принадлежал «Спартаку» с 2013 по 2016 год.
- До москвичей Озбилиз играл за «Кубань».
- «Пюник» сейчас тренирует Александр Тарханов.
Источник: Sport24