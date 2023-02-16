Озбилиз: «В России я провел очень крутое время»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о своем российском периоде карьеры.

«Все время, что я провел в России, было очень крутое!

В «Спартаке» иногда было тяжело, потому что это такой клуб, где очень важен результат. Мы были на втором месте, а потом стало хуже.

Когда ты движешься по спирали, тяжело. В «Аяксе» мне тоже было хорошо. 15 лет провел в клубе, это мой дом.

Но в России мне всегда нравилось, крутое время было», – заявил Озбилиз.

За «Спартак» армянин играл с 2013 по 2015 год.

Он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.

Также Озбилиз известен по выступлениям за «Кубань».

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