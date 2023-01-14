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    Глушакова звали играть в Армению

    Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз рассказал, как приглашал экс-одноклубника Дениса Глушакова продолжить карьеру в Армении.

    «Я сказал Глушакову приходить в Армению. Но он, наверное, еще не готов. Честно, я думаю, что здесь условия не как в РПЛ. Поэтому он еще думает», – заявил Озбилиз.

    «Да, в шутку общались с ним на эту тему. Арас пригласил меня, а я ему сказал: «Ты мне шашлыки пожаришь и люля? Какие задачи у вас?» – отреагировал Глушаков.

    • Футболисты вмести играли в «Спартаке» с 2013 по 2015 год.
    • 35-летний Глушаков на этой неделе покинул «Химки».
    • Он не собирается завершать карьеру.
    • По словам хавбека, с ним уже связывались 2 клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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