Глушакова звали играть в Армению

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз рассказал, как приглашал экс-одноклубника Дениса Глушакова продолжить карьеру в Армении.

«Я сказал Глушакову приходить в Армению. Но он, наверное, еще не готов. Честно, я думаю, что здесь условия не как в РПЛ. Поэтому он еще думает», – заявил Озбилиз.

«Да, в шутку общались с ним на эту тему. Арас пригласил меня, а я ему сказал: «Ты мне шашлыки пожаришь и люля? Какие задачи у вас?» – отреагировал Глушаков.

Футболисты вмести играли в «Спартаке» с 2013 по 2015 год.

35-летний Глушаков на этой неделе покинул «Химки».

Он не собирается завершать карьеру.

По словам хавбека, с ним уже связывались 2 клуба.

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