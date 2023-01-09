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    «Ни в коем случае, не дождетесь!». 35-летний Глушаков – о завершении карьеры

    Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков не рассматривает вариант с окончанием профессиональной карьеры.

    – Что за клубы тобой интересуются?

    – Пока не готов говорить. Как придет время, обо всем расскажу. Думаю, дней через пять определюсь.

    Если же не получится, то поеду с супругой на сборы женского ЦСКА (смеется).

    Возьму тренировочную программу и буду спокойно готовиться – ребенок будет свистеть, а я выполнять спринты и бегать, и жена присмотрит за мной (смеется).

    – Речи о завершении карьеры нет?

    – Ни в коем случае, не дождетесь!

    • 35-летний Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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