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    Глушаков: «Без команды точно не останусь, сегодня уже звонили из двух клубов»

    Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что им интересуются два клуба.

    – Ты остался без клуба, как Криштиану Роналду по ходу чемпионата мира. Есть варианты?

    – Мы только вчера пообщались с [президентом «Химок» Туфаном] Садыговым. А сегодня уже звонили из двух клубов. Посмотрим, время есть.

    Без команды точно не останусь, играть буду. Было время, когда я три месяца тренировался без клуба, а потом выходил и забивал, приносил пользу, давал результат.

    Смотрите, есть Роналду, Ибрагимович. Все говорят, что они старые. Но ведь люди играют на высочайшем уровне!

    Такое время сегодня профессиональное – выходишь и получаешь кайф от футбола, помогаешь своей команде добиваться результатов.

    • 35-летний Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1506

      Красногвардейчик 22 минуты назад

      Смотрите, есть Роналду, Ибрагимович
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      Ленин умер, Сталин умер, Пеле умер, Марадона умер.......и тебе чё то нездоровится))) да, Дениска?))

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      Рейтинг: +840

      Suvorov51 28 минут назад

      Болелы Спартака, за дро. чили. . ,нормального игрока, бывает такое, но для Спартака он сделал очень многое, все из-за тренера, а мне этот Карера был по барабану, он вылез на наработках Алёны

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      Рейтинг: +2244

      kvm 1 час назад

      Роналду звонил-звал

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      Рейтинг: +1506

      Красногвардейчик > kvm 21 минуту назад

      Хорошо не Пеле))

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