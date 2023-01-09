Глушаков: «Без команды точно не останусь, сегодня уже звонили из двух клубов»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что им интересуются два клуба.

– Ты остался без клуба, как Криштиану Роналду по ходу чемпионата мира. Есть варианты?

– Мы только вчера пообщались с [президентом «Химок» Туфаном] Садыговым. А сегодня уже звонили из двух клубов. Посмотрим, время есть.

Без команды точно не останусь, играть буду. Было время, когда я три месяца тренировался без клуба, а потом выходил и забивал, приносил пользу, давал результат.

Смотрите, есть Роналду, Ибрагимович. Все говорят, что они старые. Но ведь люди играют на высочайшем уровне!

Такое время сегодня профессиональное – выходишь и получаешь кайф от футбола, помогаешь своей команде добиваться результатов.

35-летний Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

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