26.02.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
3-2-2-1-2
1
Овусу-Одуро
5
Пенетра
14
22
Дейкстра
5
Чавес
6
Коопмейнерс
10
Смит
21
Мейнанс
11
Садик
11
Даал
19
Пэррот
4-2-2-2
92
Площадный
3
Мурадян
39
Сайнтини
44
Золотич
33
Суалехе
17
Сангаре
14
Осима
88
Брайс
19
Амбарцумян
99
Мулахусейнович
7
Феррейра
5
Чавес
34
де Вит
34
де Вит
5
Чавес
10
Смит
8
Богард
8
Богард
10
Смит
11
Садик
10
Йенсен
10
Йенсен
11
Садик
11
Даал
24
24
11
Даал
21
Мейнанс
9
Мердинк
9
Мердинк
21
Мейнанс
3
Мурадян
6
Боакье
6
Боакье
3
Мурадян
19
Амбарцумян
11
Омар
11
Омар
19
Амбарцумян
99
Мулахусейнович
44
Яколиш
44
Яколиш
99
Мулахусейнович
17
Сангаре
9
Айяс
9
Айяс
17
Сангаре
Айяс
14
Манвелян
14
Манвелян
Айяс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Ноа
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
31
R. Ichihara
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
16
Тимоти Фаюлу
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
23
Арам Хамоян
ОП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
Главный тренер
Сандро Перкович
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
31
R. Ichihara
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
23
Арам Хамоян
ОП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Сандро Перкович
Статистика матча АЗ Алкмаар - Ноа
3
1
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
19
8
Офсайды
2
1
Количество передач
528
342
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.94
-0.94
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «АЗ Алкмаар» против «Ноа», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Ноа»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»