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  • «АЗ Алкмаар» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«АЗ Алкмаар» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 21:50
АЗ Алкмаар
26.02.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ноа
5' Р. Даал 39' С. Мейнанс 54' С. Мейнанс 90+1' И. Йенсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
5
Матео Чавес
ЛАЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Кес Смит
ЦП
21
Свен Мейнанс
(К) ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
11
Ро-Занжело Даал
ЛФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Такуто Осима
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
(К) ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Сандро Перкович
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
31
R. Ichihara
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
10
Исак Йенсен
ЛВ
8
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
24
A. Oufkir
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Ноа
16
Тимоти Фаюлу
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
23
Арам Хамоян
ОП
11
Имран Улад Омар
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Овусу-Одуро
5
Пенетра
14
22
Дейкстра
5
Чавес
6
Коопмейнерс
10
Смит
21
Мейнанс
11
Садик
11
Даал
19
Пэррот
4-2-2-2
92
Площадный
3
Мурадян
39
Сайнтини
44
Золотич
33
Суалехе
17
Сангаре
14
Осима
88
Брайс
19
Амбарцумян
99
Мулахусейнович
7
Феррейра
5
Чавес
34
де Вит
34
де Вит
5
Чавес
10
Смит
8
Богард
8
Богард
10
Смит
11
Садик
10
Йенсен
10
Йенсен
11
Садик
11
Даал
24
24
11
Даал
21
Мейнанс
9
Мердинк
9
Мердинк
21
Мейнанс
3
Мурадян
6
Боакье
6
Боакье
3
Мурадян
19
Амбарцумян
11
Омар
11
Омар
19
Амбарцумян
99
Мулахусейнович
44
Яколиш
44
Яколиш
99
Мулахусейнович
17
Сангаре
9
Айяс
9
Айяс
17
Сангаре
Айяс
14
Манвелян
14
Манвелян
Айяс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Ноа
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
31
R. Ichihara
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
16
Тимоти Фаюлу
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
23
Арам Хамоян
ОП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
Главный тренер
Сандро Перкович
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
31
R. Ichihara
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
23
Арам Хамоян
ОП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Сандро Перкович
Статистика матча АЗ Алкмаар - Ноа
3
1
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
19
8
Офсайды
2
1
Количество передач
528
342
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.94
-0.94

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «АЗ Алкмаар» против «Ноа», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Ноа»

«АЗ Алкмаар» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Ноа АЗ Алкмаар
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