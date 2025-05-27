28 мая на стадионе «Бананц» пройдeт матч 33-го тура Высшей лиги Армении между командами «Урарту» и «Ван». Хозяева уверенно закрепились в лидирующей тройке чемпионата, демонстрируя стабильную и результативную игру. Гости также показывают неплохие результаты, но имеют серьeзные проблемы в обороне.

«Урарту»

Команда занимает третье место в таблице, набрав после 29 игр 62 очка. Подопечные демонстрируют яркий атакующий футбол и подходят к матчу в отличной форме. В последних пяти турах «Урарту» забил 17 голов, в среднем 3,40 за матч – один из лучших показателей чемпионата. Лидер атак – Карен Мелконян, который отличился уже 8 раз в этом сезоне.

Несмотря на мощную игру в атаке, команда имеет слабые места в обороне. В последних пяти встречах пропущено 6 голов (1,20 в среднем за игру). Тем не менее, серия из семи матчей без поражений и яркие победы, такие как разгром «Вест Армении» со счeтом 8:0, говорят о готовности «Урарту» уверенно завершать сезон.

«Ван»

«Ван» расположился на пятой позиции, набрав 49 очков после 29 туров. Команда демонстрирует качественную игру в атаке благодаря отличной форме своего лидера Момо Туре, который забил уже 15 голов и стабильно поражает ворота соперников.

Однако существенной проблемой гостей является оборона, которая пропускает регулярно. За последние пять игр команда получила в свои ворота 7 мячей, в среднем 1,40 за матч. Несмотря на это, «Ван» результативен – команда забивает уже на протяжении 17 матчей подряд. Именно атакующая линия может стать главным козырем гостей в противостоянии с фаворитом.

Факты о командах

«Урарту»

Не проигрывает на протяжении последних 7 матчей чемпионата.

Средняя результативность в последних пяти играх – 3,40 забитых гола за матч.

Средняя пропускаемость за последние пять встреч – 1,20 гола за игру.

«Ван»

Забивает мячи в 17 играх Высшей лиги подряд.

Пропускал минимум один гол в последних шести играх.

В последних пяти встречах в среднем забивает 1,80 гола за игру.

Личные встречи 50% (3) 17% (1) 33% (2) 10 Забитых мячей 7 1.67 В среднем за матч 1.17 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Армения. Премьер-лига, 16 тур Ван 3 : 1 Урарту Армения. Премьер-лига, 11 тур Урарту 3 : 1 Ван Армения. Премьер-лига, 35 тур Ван 1 : 0 Урарту Армения. Премьер-лига, 26 тур Урарту 1 : 1 Ван Армения. Премьер-лига, 17 тур Ван 0 : 2 Урарту Армения. Премьер-лига, 8 тур Урарту 3 : 1 Ван

Прогноз на матч «Урарту» – «Ван»

Матч обещает стать крайне результативным и зрелищным. Команды отличаются высокой атакующей активностью, а защита не является сильной стороной ни одного из соперников. Особенно это касается гостей, которые допускают множество ошибок в обороне.

«Урарту» выглядит явным фаворитом встречи, команда проводит впечатляющий сезон и находится в отличной игровой форме. Домашняя площадка и мощная атакующая линия во главе с Мелконяном позволяют рассчитывать на уверенную победу. При этом «Ван» способен забить гол престижа, учитывая стабильную результативность команды.

Наиболее вероятный итог встречи – победа «Урарту» с комфортным преимуществом, но с обязательным голом от гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Урарту».

Рекомендованные ставки: