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Ноа - БКМА Ереван: обзор матча 05 апреля 2026

Ноа
05.04.2026, воскресенье, 15:00
Армения. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
БКМА Ереван
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Ноа - БКМА Ереван
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Армавир Сити
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31 января
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«Локомотив» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026
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26 февраля
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Товарищеский матч. «Локомотив» уверенно победил команду из Армении (2:0)
31 января
5
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Ноа
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
0 : 0
23.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 26 тур
БКМА Ереван
2 : 3
17.05.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
0 : 0
23.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат-Армения
0 : 4
10.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Гандзасар
1 : 4
06.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
БКМА Ереван
2 : 3
17.05.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Пюник
2 : 0
09.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 24 тур
БКМА Ереван
2 : 2
02.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Ван
1 : 2
23.04.2026
БКМА Ереван
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