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Арарат - Ван: обзор матча 04 апреля 2026

Арарат
04.04.2026, суббота, 18:00
Армения. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ван
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Арарат - Ван
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Арарат
Ван
Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль»
2025.10.12 13:15
2
Прогноз на точный счет матча «Арарат-Армения» – «Арарат»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:31
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
2024.12.12 00:25
3
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
2022.10.22 20:11
3
Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль»
2025.10.12 13:15
2
Прогноз на точный счет матча «Арарат-Армения» – «Арарат»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:31
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
2024.12.12 00:25
3
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
2022.10.22 20:11
3
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
2022.10.14 12:22
2
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
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Последние матчи
Все
Арарат
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Пюник
2 : 1
27.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ван
0 : 1
16.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат
0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат
0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Ширак
0 : 2
01.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Арарат-Армения
4 : 0
25.04.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Пюник
2 : 1
27.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ван
0 : 1
16.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Ван
1 : 0
08.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Гандзасар
0 : 1
02.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Урарту
2 : 0
26.04.2026
Ван
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