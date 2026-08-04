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  • «Арарат-Армения» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

«Арарат-Армения» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Вчера, 17:57
Арарат-Армения
04.08.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Целе
38' А. Серобян 70' К. Франса
21' С. Сеслар (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
98
Жоао Бравим
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ПАЗ
17
M. Carlier
ЦП
11
Зидан Банжаки
АП
77
Артур Серобян
ЛВ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Целе
1
Жан Люк Лебан
ВР
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
4
Дарко Хрка
ОП
13
Папа Даниэль
ОП
8
Марио Квесич
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
11
Милот Авдили
ПП
47
Армандас Кучис
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Арарат-Армения
14
Bruno Pereira
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Juan Andres Balanta
ЦП
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
95
Карлос Франса
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
70
Benny
ЦФ
Целе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
91
Yaya Dukuly
ЦФ
3-3-1-2-1
98
Бравим
43
Вильсон
47
Малис
19
Мурадян
16
Григорян
3
Хулио
2
Оливейра
17
77
Серобян
11
Банжаки
91
Лима
3-2-2-1-2
1
Лебан
2
Сирвис
19
6
Тутишкинас
4
Хрка
13
Даниэль
11
Авдили
8
Квесич
10
Сеслар
25
Туша
47
Кучис
11
Банжаки
6
6
11
Банжаки
2
Оливейра
25
Ндур
25
Ндур
2
Оливейра
77
Серобян
95
Франса
95
Франса
77
Серобян
17
20
20
17
91
Лима
90
90
91
Лима
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
10
Сеслар
17
17
10
Сеслар
25
Туша
91
91
25
Туша
Остались в запасе
Арарат-Армения
Целе
14
Bruno Pereira
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Juan Andres Balanta
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
70
Benny
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
14
Bruno Pereira
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Juan Andres Balanta
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
70
Benny
ЦФ
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Арарат-Армения - Целе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арарат-Армения» против «Целе», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арарат-Армения» – «Целе»

«Арарат-Армения» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Целе Арарат-Армения
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