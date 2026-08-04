04.08.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арарат-Армения
Арарат-Армения
3-3-1-2-1
98
Бравим
43
Вильсон
47
Малис
19
Мурадян
16
Григорян
3
Хулио
2
Оливейра
17
77
Серобян
11
Банжаки
91
Лима
3-2-2-1-2
1
Лебан
2
Сирвис
19
6
Тутишкинас
4
Хрка
13
Даниэль
11
Авдили
8
Квесич
10
Сеслар
25
Туша
47
Кучис
11
Банжаки
6
6
11
Банжаки
2
Оливейра
25
Ндур
25
Ндур
2
Оливейра
77
Серобян
95
Франса
95
Франса
77
Серобян
17
20
20
17
91
Лима
90
90
91
Лима
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
10
Сеслар
17
17
10
Сеслар
25
Туша
91
91
25
Туша
Остались в запасе
Арарат-Армения
Целе
14
Bruno Pereira
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Juan Andres Balanta
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
70
Benny
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
14
Bruno Pereira
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Juan Andres Balanta
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
70
Benny
ЦФ
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
12
Luka Kolar
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
77
Matic Ivanšek
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Арарат-Армения - Целе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арарат-Армения» против «Целе», 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арарат-Армения» – «Целе»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»