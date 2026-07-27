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«Целе» – «Эгнатия»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

27 июля 2026 8:32
Целе - Эгнатия
28 июл. 2026, вторник 21:15 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Целе» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между словенским «Целе» и албанской «Эгнатией» пройдет 28 июля 2026 года в Целе на стадионе «Арена Петрол». Первая встреча завершилась феерической ничьей 3:3, что оставляет интригу перед ответной игрой. Хозяева имеют преимущество благодаря трем забитым мячам на выезде, но их оборона выглядит уязвимой – они пропускают в шести последних матчах. Гости, в свою очередь, демонстрируют впечатляющую результативность – 15 голов в пяти последних матчах, но их защита также регулярно дает сбои. Сможет ли «Целе» использовать фактор домашнего поля и гостевые голы, чтобы пройти в следующий раунд, или «Эгнатия» продолжит свою голевую серию и сотворит сенсацию на выезде? Кто окажется сильнее в этом атакующем противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Целе» подходит к ответной игре с преимуществом гостевых голов, но их оборона вызывает серьезные опасения: в последних пяти матчах команда пропустила десять голов (в среднем 2.00 за игру) и пропускает в шести последних встречах. При этом в атаке словенцы действуют результативно – 11 голов за пять игр (в среднем 2.20) и голевая серия из пяти матчей. В первом матче против «Эгнатии» «Целе» сумел забить трижды на выезде, что является важным психологическим преимуществом. Домашняя поддержка на «Арене Петрол» должна помочь команде, но их защита вряд ли сможет сдержать атакующую мощь соперника, учитывая, что они пропускают в среднем два гола за игру. Ключевым фактором станет умение хозяев забить хотя бы один гол, чтобы увеличить преимущество.

«Эгнатия» подходит к игре с феноменальной атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 15 голов (в среднем 3.00 за игру) и имеет голевую серию из 11 матчей. В первом матче албанцы также забили три мяча, но их оборона не выдержала давления – они пропускают в пяти последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.80 гола. Гости не проигрывают в семи из девяти последних встреч и имеют опыт прохождения предыдущего раунда Лиги чемпионов, где разгромили «Петрокуб» (6:1 в сумме двух матчей). Однако в выездных еврокубках «Эгнатии» будет сложнее: им нужно забивать как минимум дважды, чтобы компенсировать возможный гол хозяев, но их атака способна на это, учитывая их результативность.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч будет богат на голы, и обе команды наверняка отличиться. «Целе» имеет преимущество гостевых голов и играет дома, что делает их фаворитом, но их оборона уязвима, и «Эгнатия» способна забить. Наиболее вероятным исходом является победа «Целе» или ничья с большим количеством голов, но проход хозяев в следующий раунд выглядит более реальным.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Целе» и «Эгнатия» выдали результативную ничью 3:3, что показало атакующий потенциал обеих команд. Текущая форма «Эгнатии» (15 голов в пяти матчах) и «Целе» (11 голов в пяти матчах) указывает на то, что ответная игра также должна быть результативной. «Целе» имеет преимущество гостевых голов, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
3
3
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  3:3
Лига чемпионов, 2 раунд
Эгнатия
3 : 3
22.07.2026
Целе

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Целе
1
Жан-Лук Лебан
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Дарко Хрка
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
20
Альфа Дионку
ПЗ
11
Милет Авдили
ЛП
8
Марио Квесич
ЦП
13
Папа Даниэль
ЦП
91
Яя Дукули
ПП
47
Армандас Кучис
ЦФ
10
Свит Сешлар
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Эгнатия
98
Марио Дайсинани
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
33
Энео Битри
ЦЗ
28
Эльон Сота
ЦЗ
29
Андрей Яго
ЛП
7
Наилсон
ЦП
17
Альтин Крюэзю
ЦП
20
Карим Лукили
ЦП
22
Гильем Жайме
ПП
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
9
Сумаила Бакайоко
ЦФ
4-4-2
1
Лебан
33
Кутрис
4
Хрка
3
Вуклишевич
20
Дионку
11
Авдили
8
Квесич
13
Даниэль
91
Дукули
10
Сешлар
47
Кучис
3-5-2
98
Дайсинани
19
Джемайли
33
Битри
28
Сота
22
Жайме
7
Наилсон
17
Крюэзю
20
Лукили
29
Яго
9
Бакайоко
10
Альбанезе
Остались в запасе
Целе
Эгнатия
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Витор Кампелуш

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Целе» сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Эгнатию» в матче с большим количеством голов, используя преимущество гостевых голов и домашнего поля. Хозяева способны забивать, а их уязвимая оборона, вероятно, позволит гостям отличиться, но три гола на выезде в первом матче дают им серьезное преимущество. Учитывая, что «Целе» забивает в среднем 2.20 гола за матч, а «Эгнатия» пропускает 1.80, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Целе» с форой (-1.5) за 2.05 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Целе» и «Эгнатией» состоится 28 июля 2026 года в Целе на стадионе «Арена Петрол» и начнется в 21:15 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Целе» – «Эгнатия»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

2.05
Победа «Целе» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Эгнатия Целе
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