Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 9 млн

Целе - турнирная таблица

Целе
Словения. Первая Лига
Стадион:
З'Дежеле
Сайт:
http://www.nk-celje.si/sl/
Тренер:
Витор Кампелуш
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
ПСЖ
2
Бавария
3
Барселона
4
Манчестер Юнайтед
5
Комо
6
Спортинг
7
Штутгарт
8
Манчестер Сити
9
Астон Вилла
10
Бетис
11
Боруссия Д
12
Ланс
13
Ливерпуль
14
Реал
15
АЕК
16
Арсенал
17
ПСВ
18
Рома
19
Фенербахче
20
Шахтер
21
Брюгге
22
Вильярреал
23
Лилль
24
Славия
25
Атлетико
26
Интер
27
ЛАСК
28
Наполи
29
Викинг
30
Галатасарай
31
Порту
32
РБ Лейпциг
33
Фейеноорд
34
Сабах
35
Слован
36
Буде-Глимт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
6
1
5
3
1
1
0
0
5
0
5
3
1
1
0
0
5
1
4
3
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
1
5
-4
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
1
0
0
1
1
6
-5
0
1
0
0
1
0
5
-5
0
Команда
1
ПСЖ
2
Бавария
3
Барселона
4
Манчестер Юнайтед
5
Комо
6
Спортинг
7
Штутгарт
8
Боруссия Д
9
Ливерпуль
10
Реал
11
АЕК
12
ПСВ
13
Фенербахче
14
Арсенал
15
Астон Вилла
16
Атлетико
17
Бетис
18
Буде-Глимт
19
Викинг
20
Вильярреал
21
Галатасарай
22
Интер
23
ЛАСК
24
Ланс
25
Манчестер Сити
26
РБ Лейпциг
27
Рома
28
Сабах
29
Слован
30
Фейеноорд
31
Шахтер
32
Брюгге
33
Лилль
34
Славия
35
Наполи
36
Порту
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
6
1
5
3
1
1
0
0
5
0
5
3
1
1
0
0
5
1
4
3
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
Команда
1
Манчестер Сити
2
Астон Вилла
3
Бетис
4
Ланс
5
Арсенал
6
Рома
7
Шахтер
8
АЕК
9
Бавария
10
Барселона
11
Боруссия Д
12
Брюгге
13
Комо
14
Ливерпуль
15
Лилль
16
Манчестер Юнайтед
17
Наполи
18
ПСВ
19
ПСЖ
20
Порту
21
Реал
22
Славия
23
Спортинг
24
Фенербахче
25
Штутгарт
26
Вильярреал
27
Атлетико
28
Интер
29
ЛАСК
30
Викинг
31
Галатасарай
32
РБ Лейпциг
33
Фейеноорд
34
Сабах
35
Слован
36
Буде-Глимт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
1
5
-4
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
1
0
0
1
1
6
-5
0
1
0
0
1
0
5
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
1
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
2
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
3
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
9
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
8
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+