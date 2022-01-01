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Словения. Первая Лига
Команды
Целе
Состав
€ 9 млн
Целе - состав команды
Целе
Словения. Первая Лига
Стадион:
З'Дежеле
Сайт:
http://www.nk-celje.si/sl/
Тренер:
Витор Кампелуш
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Лебан Жан Люк
Вра
23
€ 0.8 млн
23
Фрелих Жига
Вра
28
€ 0.4 млн
21
Слуга Симон
Вра
33
€ 0.2 млн
6
Тутишкинас Артемиюс
Защ
23
€ 0.8 млн
23
Карничник Жан
Защ
31
€ 0.7 млн
2
Сирвис Пиюс
Защ
28
€ 0.7 млн
33
Кутрис Леонардо
Защ
31
€ 0.5 млн
3
Вуклишевич Дамьян
Защ
31
€ 0.3 млн
15
Кастро Давид
Защ
30
€ 0.2 млн
19
Mark Zabukovnik
Защ
-
20
Alpha Dionkou
Защ
-
10
Сеслар Свит
Пол
24
€ 2.2 млн
11
Авдили Милот
Пол
24
€ 0.5 млн
4
Хрка Дарко
Пол
26
€ 0.3 млн
13
Даниэль Папа
Пол
24
€ 0.25 млн
8
Квесич Марио
Пол
34
€ 0.2 млн
77
Matic Ivanšek
Пол
-
27
Ivan Ćalušić
Пол
-
11
Milot Avdyli
Пол
-
47
Кучис Армандас
Нап
23
€ 0.7 млн
7
Вербич Беньямин
Нап
32
€ 0.5 млн
25
Туша Ветон
Нап
23
€ 0.4 млн
94
Пожег Ванкас Руди
Нап
32
€ 0.3 млн
17
Andrej Kotnik
Нап
-
44
Łukasz Bejger
Нап
-
91
Yaya Dukuly
Нап
-
99
Matej Poplatnik
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 8
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