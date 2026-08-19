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«Эгнатия» – «Лиллестрем»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 9:11
Эгнатия - Лиллестрем
20 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Лиллестрема»
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Матч плей-офф Лиги Европы между албанской «Эгнатией» и норвежским «Лиллестремом» пройдет 20 августа. Хозяева подходят к решающему противостоянию с впечатляющей атакующей статистикой – они забивают в 14 последних матчах и в среднем поражают ворота соперников 3,40 раза за последние пять игр, тогда как гости переживают спад в результативности, забивая всего 0,80 гола за тот же отрезок. Однако в защите обе команды небезупречны: обе пропускают в среднем по 2,00 гола за игру в последних пяти матчах. Встречаются два коллектива с разными стилями, и исход этого противостояния может определить, кто сделает шаг к групповому этапу. Кто же сумеет взять верх – атакующая «Эгнатия», которая полагается на свою результативность, или более опытный «Лиллестрем», который делает ставку на дисциплину и класс?

Кто победит в матче

В пользу «Эгнатии» говорит их впечатляющая голевая серия и умение забивать даже в матчах против серьезных соперников. Албанский клуб забивает в 14 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,40 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Эгнатия» не проигрывает в шести из восьми последних встреч, что свидетельствует о стабильности. В предыдущем раунде Лиги Европы команда разгромила «Шэмрок Роверс» дома со счетом 5-1, а в квалификации Лиги чемпионов выдала результативные матчи с «Целе» (2-2 и 3-3). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. Это означает, что «Лиллестрем» имеет шанс забить на выезде, что может стать решающим фактором.

«Лиллестрем» подходит к матчу с более высоким классом и опытом, но его текущая форма оставляет желать лучшего. Норвежский клуб забивает в среднем всего 0,80 гола за последние пять игр, а также пропускает в пяти последних матчах, в среднем 2,00 гола за игру. В чемпионате Норвегии команда показывает нестабильные результаты: ничьи и поражения от «Русенборга» (0-2) и «Буде-Глимт» (0-4). Однако класс норвежского чемпионата выше албанского, и «Лиллестрем» способен собраться в еврокубковом матче. В предыдущем раунде квалификации они не участвовали, но имеют опыт выступлений в еврокубках. Учитывая, что букмекеры отдают предпочтение гостям (коэффициент 1,95), их шансы на победу оцениваются выше, несмотря на слабую атаку.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Эгнатия» сильна в атаке, но уязвима в обороне, тогда как «Лиллестрем» испытывает проблемы с реализацией, но обладает более высоким классом и опытом. В таких матчах часто решает индивидуальное мастерство, которое у норвежцев должно быть выше. Ожидается, что «Лиллестрем» использует свои контратаки и добьется победы, хотя хозяева могут забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Эгнатии» впечатляет в атаке (3,40 гола за игру), но ее защита пропускает почти в каждом матче. «Лиллестрем» же, несмотря на слабую результативность, имеет более высокий класс и опыт еврокубков. Учитывая разницу в уровне чемпионатов и букмекерские котировки, норвежский клуб является фаворитом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
Лига Европы, 4 раунд
Эгнатия
0 : 0
20.08.2026
Лиллестрем

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эгнатия
98
Марио Дайсинани
ВР
29
Андрей Яго
ЛЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
33
Энео Битри
ЦЗ
55
Геральб Смайли
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
6
Альбано Алекси
ОП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
77
Ильди Груда
ЛФ
20
Карим Лукили
ЛФ
2
Даниэль Аджесса
ЦФ
Лиллестрем
12
Понтус Дальберг
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
20
Ва
ЛВ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
14
G. Nyheim
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Эгнатия
1
L. Tandilashvili
ВР
12
Bruno Puja
ВР
24
Ажетовикь Нуман
ЛЗ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
4
Замик Алиев
ЦЗ
13
Alessandro Kacbufi
ЦЗ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
99
J. Montenegro
ЦФ
Лиллестрем
1
Stephan Hagerup
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
25
Seun Akanji
ЦП
6
Harald Woxen
ЦП
7
Karl Linus Alperud
ЦП
15
G. Nordh
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
11
F. Elkaer
ЦФ
4-1-1-1-3
98
Дайсинани
29
Яго
28
Сота
33
Битри
55
Смайли
6
Алекси
7
Медейрос
10
Альбанезе
20
Лукили
2
Аджесса
77
Груда
3-1-2-2-2
12
Дальберг
3
Оттесен
28
Габриэльсен
2
Рангер
18
Кригард
29
Ибрахимай
14
20
Ва
26
Пейнтсил
5
8
Гульбрандсен
6
Алекси
8
Диабате
8
Диабате
6
Алекси
77
Груда
17
Крюэзю
17
Крюэзю
77
Груда
7
Медейрос
24
Нуман
24
Нуман
7
Медейрос
2
Аджесса
99
99
2
Аджесса
8
Гульбрандсен
25
25
8
Гульбрандсен
18
Кригард
16
16
18
Кригард
26
Пейнтсил
17
Китолано
17
Китолано
26
Пейнтсил
Остались в запасе
Эгнатия
Лиллестрем
1
L. Tandilashvili
ВР
12
Bruno Puja
ВР
4
Замик Алиев
ЦЗ
13
Alessandro Kacbufi
ЦЗ
1
Stephan Hagerup
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
6
Harald Woxen
ЦП
7
Karl Linus Alperud
ЦП
15
G. Nordh
ЦП
11
F. Elkaer
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
L. Tandilashvili
ВР
12
Bruno Puja
ВР
4
Замик Алиев
ЦЗ
13
Alessandro Kacbufi
ЦЗ
Остались в запасе
1
Stephan Hagerup
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
6
Harald Woxen
ЦП
7
Karl Linus Alperud
ЦП
15
G. Nordh
ЦП
11
F. Elkaer
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лиллестрема». Норвежский клуб имеет более высокий класс и опыт еврокубковых матчей, что должно сказаться в решающей стадии квалификации. Хозяева, несмотря на мощную атаку, слишком много пропускают, что позволит гостям реализовать свои моменты. Ожидаем, что «Лиллестрем» добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Лиллестрема» с коэффициентом 1,95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Эгнатией» и «Лиллестремом» состоится 20 августа 2026 года и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Эгнатия» – «Лиллестрем»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

1.95
Победа «Лиллестрема»
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Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Лиллестрем Эгнатия
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