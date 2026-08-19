Матч плей-офф Лиги Европы между албанской «Эгнатией» и норвежским «Лиллестремом» пройдет 20 августа. Хозяева подходят к решающему противостоянию с впечатляющей атакующей статистикой – они забивают в 14 последних матчах и в среднем поражают ворота соперников 3,40 раза за последние пять игр, тогда как гости переживают спад в результативности, забивая всего 0,80 гола за тот же отрезок. Однако в защите обе команды небезупречны: обе пропускают в среднем по 2,00 гола за игру в последних пяти матчах. Встречаются два коллектива с разными стилями, и исход этого противостояния может определить, кто сделает шаг к групповому этапу. Кто же сумеет взять верх – атакующая «Эгнатия», которая полагается на свою результативность, или более опытный «Лиллестрем», который делает ставку на дисциплину и класс?

Кто победит в матче

В пользу «Эгнатии» говорит их впечатляющая голевая серия и умение забивать даже в матчах против серьезных соперников. Албанский клуб забивает в 14 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,40 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Эгнатия» не проигрывает в шести из восьми последних встреч, что свидетельствует о стабильности. В предыдущем раунде Лиги Европы команда разгромила «Шэмрок Роверс» дома со счетом 5-1, а в квалификации Лиги чемпионов выдала результативные матчи с «Целе» (2-2 и 3-3). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. Это означает, что «Лиллестрем» имеет шанс забить на выезде, что может стать решающим фактором.

«Лиллестрем» подходит к матчу с более высоким классом и опытом, но его текущая форма оставляет желать лучшего. Норвежский клуб забивает в среднем всего 0,80 гола за последние пять игр, а также пропускает в пяти последних матчах, в среднем 2,00 гола за игру. В чемпионате Норвегии команда показывает нестабильные результаты: ничьи и поражения от «Русенборга» (0-2) и «Буде-Глимт» (0-4). Однако класс норвежского чемпионата выше албанского, и «Лиллестрем» способен собраться в еврокубковом матче. В предыдущем раунде квалификации они не участвовали, но имеют опыт выступлений в еврокубках. Учитывая, что букмекеры отдают предпочтение гостям (коэффициент 1,95), их шансы на победу оцениваются выше, несмотря на слабую атаку.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Эгнатия» сильна в атаке, но уязвима в обороне, тогда как «Лиллестрем» испытывает проблемы с реализацией, но обладает более высоким классом и опытом. В таких матчах часто решает индивидуальное мастерство, которое у норвежцев должно быть выше. Ожидается, что «Лиллестрем» использует свои контратаки и добьется победы, хотя хозяева могут забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Эгнатии» впечатляет в атаке (3,40 гола за игру), но ее защита пропускает почти в каждом матче. «Лиллестрем» же, несмотря на слабую результативность, имеет более высокий класс и опыт еврокубков. Учитывая разницу в уровне чемпионатов и букмекерские котировки, норвежский клуб является фаворитом.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Лиллестрем 2 : 1 Эгнатия Лига Европы, 4 раунд Лиллестрем 2 : 1 Эгнатия Лига Европы, 4 раунд Эгнатия 0 : 0 Лиллестрем

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лиллестрема». Норвежский клуб имеет более высокий класс и опыт еврокубковых матчей, что должно сказаться в решающей стадии квалификации. Хозяева, несмотря на мощную атаку, слишком много пропускают, что позволит гостям реализовать свои моменты. Ожидаем, что «Лиллестрем» добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Лиллестрема» с коэффициентом 1,95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Эгнатией» и «Лиллестремом» состоится 20 августа 2026 года и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.