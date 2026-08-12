Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эгнатия» — «Шэмрок Роверс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

12 августа 2026 9:55
Эгнатия - Шэмрок Роверс
13 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Эгнатии»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Эгнатией» и «Шэмрок Роверс» пройдет 13 августа в Рогожине на стадионе «Арена Эгнатия». Хозяева из Албании подходят к игре после поражения в первом матче (1-3) и нуждаются в победе с разницей минимум в два мяча, чтобы пройти дальше, однако их атакующая форма впечатляет – они забивают в 13 последних матчах подряд. Гости из Ирландии, напротив, имеют комфортное преимущество и демонстрируют стабильность – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей. Сможет ли албанский клуб использовать фактор домашнего поля и отыграть дефицит, или «Шэмрок Роверс» уверенно оформит путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Эгнатии» говорит их впечатляющая атакующая серия. Албанский клуб забивает в 13 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч – это высокий показатель, который говорит об их умении создавать моменты. В первом матче «Эгнатия» забила гол на выезде, что дает им надежду на камбэк. В предыдущих раундах еврокубков команда показывала себя с лучшей стороны: в Лиге чемпионов они сыграли вничью с «Целе» (2-2 и 3-3), но уступили по пенальти, а также разгромили «Петрокуб» (6-1). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в семи последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. Это означает, что «Шэмрок Роверс» имеет все шансы забить на выезде, что еще больше осложнит задачу хозяевам.

«Шэмрок Роверс» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом. Ирландский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в первом матче они уверенно переиграли «Эгнатию» на своем поле (3-1). Атака гостей стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола, а в последнем туре чемпионата Ирландии «Шэмрок Роверс» обыграл «Дандолк» (3-2). Защита гостей действует надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, хотя в восьми из десяти последних матчей их оборона давала сбой. В предыдущих раундах Лиги чемпионов «Шэмрок Роверс» прошел «Арарат-Армению» (0-2 на выезде и 2-1 дома), но уступил в следующем раунде. Для выхода в следующий раунд ирландцам достаточно даже минимального поражения, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Эгнатия» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. Однако их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезный риск. «Шэмрок Роверс» умеет терпеть и пользоваться ошибками соперника, а их опыт в еврокубках может стать решающим фактором. С учетом того, что гостям достаточно даже минимального поражения для прохода в следующий раунд, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче, но не обязательно для общего успеха.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 04.08.2026) «Шэмрок Роверс» одержал победу на своем поле со счетом 3-1, что дает ирландскому клубу серьезное преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Эгнатии» впечатляет в атаке (13 матчей с голами), но их защита уязвима (пропускают в семи матчах подряд). «Шэмрок Роверс» стабилен и умеет добиваться результата на выезде. Учитывая преимущество в два мяча после первого матча и проблемы хозяев в обороне, ирландцы должны уверенно пройти в следующий раунд, даже если албанцы смогут забить на своем поле.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
6
Забитых мячей
4
3
В среднем за матч
2
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Эгнатия
5 : 1
13.08.2026
Шэмрок Роверс
Лига Европы, 3 раунд
Эгнатия
5 : 1
13.08.2026
Шэмрок Роверс
Лига Европы, 3 раунд
Шэмрок Роверс
3 : 1
04.08.2026
Эгнатия

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Эгнатия
98
Марио Дайсинани
ВР
28
Эльон Сота
ЦЗ
33
Энео Битри
ЦЗ
4
Замиг Алиев
ЦЗ
29
Андрей Яго
ЛП
7
Наилсон
ЦП
17
Альтин Крюэзю
ЦП
8
Ibrahim Diabate
ЦП
22
Гильем Жайме
ПП
2
Daniel Claude Junior Adjessa
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
Шэмрок Роверс
1
Эдвард Макгинти
ВР
22
Туммисе Собовале
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
3
Энда Стивенс
ЦЗ
19
Adam Brennan
ЛП
7
Дилан Уоттс
ЦП
8
Мэттью Хили
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
24
Уильям Фитцджеральд
ПП
10
Грэм Берк
ЦФ
9
Аарон Грин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
3-5-2
98
Дайсинани
28
Сота
33
Битри
4
Алиев
29
Яго
7
Наилсон
17
Крюэзю
8
Diabate
22
Жайме
77
Груда
2
Adjessa
3-5-2
1
Макгинти
22
Собовале
4
Лопеш
3
Стивенс
24
Фитцджеральд
7
Уоттс
8
Хили
29
Бирн
19
Brennan
9
Грин
10
Берк
Остались в запасе
Эгнатия
Шэмрок Роверс
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Стивен Брэдли

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эгнатии» в этом матче. Хозяева забивают в 13 матчах подряд, демонстрируют высокую результативность (2,60 гола за игру) и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на преимущество после первого матча, имеют проблемы в обороне (пропускают в восьми из десяти последних матчей), что может позволить албанцам добиться победы, даже если этого не хватит для общего успеха. Учитывая атакующий потенциал хозяев и их потребность в победе, стоит ожидать, что они выиграют этот матч. Ставка: победа «Эгнатии» с коэффициентом 2,05.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Эгнатией» и «Шэмрок Роверс» состоится 13 августа 2026 года в Рогожине на стадионе «Арена Эгнатия» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Эгнатия» – «Шэмрок Роверс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

2.05
Победа «Эгнатии»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Шэмрок Роверс Эгнатия
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+