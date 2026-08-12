Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Эгнатией» и «Шэмрок Роверс» пройдет 13 августа в Рогожине на стадионе «Арена Эгнатия». Хозяева из Албании подходят к игре после поражения в первом матче (1-3) и нуждаются в победе с разницей минимум в два мяча, чтобы пройти дальше, однако их атакующая форма впечатляет – они забивают в 13 последних матчах подряд. Гости из Ирландии, напротив, имеют комфортное преимущество и демонстрируют стабильность – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей. Сможет ли албанский клуб использовать фактор домашнего поля и отыграть дефицит, или «Шэмрок Роверс» уверенно оформит путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Эгнатии» говорит их впечатляющая атакующая серия. Албанский клуб забивает в 13 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч – это высокий показатель, который говорит об их умении создавать моменты. В первом матче «Эгнатия» забила гол на выезде, что дает им надежду на камбэк. В предыдущих раундах еврокубков команда показывала себя с лучшей стороны: в Лиге чемпионов они сыграли вничью с «Целе» (2-2 и 3-3), но уступили по пенальти, а также разгромили «Петрокуб» (6-1). Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в семи последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. Это означает, что «Шэмрок Роверс» имеет все шансы забить на выезде, что еще больше осложнит задачу хозяевам.

«Шэмрок Роверс» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом. Ирландский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в первом матче они уверенно переиграли «Эгнатию» на своем поле (3-1). Атака гостей стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола, а в последнем туре чемпионата Ирландии «Шэмрок Роверс» обыграл «Дандолк» (3-2). Защита гостей действует надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, хотя в восьми из десяти последних матчей их оборона давала сбой. В предыдущих раундах Лиги чемпионов «Шэмрок Роверс» прошел «Арарат-Армению» (0-2 на выезде и 2-1 дома), но уступил в следующем раунде. Для выхода в следующий раунд ирландцам достаточно даже минимального поражения, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Эгнатия» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. Однако их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезный риск. «Шэмрок Роверс» умеет терпеть и пользоваться ошибками соперника, а их опыт в еврокубках может стать решающим фактором. С учетом того, что гостям достаточно даже минимального поражения для прохода в следующий раунд, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче, но не обязательно для общего успеха.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 04.08.2026) «Шэмрок Роверс» одержал победу на своем поле со счетом 3-1, что дает ирландскому клубу серьезное преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Эгнатии» впечатляет в атаке (13 матчей с голами), но их защита уязвима (пропускают в семи матчах подряд). «Шэмрок Роверс» стабилен и умеет добиваться результата на выезде. Учитывая преимущество в два мяча после первого матча и проблемы хозяев в обороне, ирландцы должны уверенно пройти в следующий раунд, даже если албанцы смогут забить на своем поле.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 6 Забитых мячей 4 3 В среднем за матч 2 5:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд Эгнатия 5 : 1 Шэмрок Роверс Лига Европы, 3 раунд Эгнатия 5 : 1 Шэмрок Роверс Лига Европы, 3 раунд Шэмрок Роверс 3 : 1 Эгнатия

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эгнатии» в этом матче. Хозяева забивают в 13 матчах подряд, демонстрируют высокую результативность (2,60 гола за игру) и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на преимущество после первого матча, имеют проблемы в обороне (пропускают в восьми из десяти последних матчей), что может позволить албанцам добиться победы, даже если этого не хватит для общего успеха. Учитывая атакующий потенциал хозяев и их потребность в победе, стоит ожидать, что они выиграют этот матч. Ставка: победа «Эгнатии» с коэффициентом 2,05.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Эгнатией» и «Шэмрок Роверс» состоится 13 августа 2026 года в Рогожине на стадионе «Арена Эгнатия» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.