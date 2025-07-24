24.07.2025, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-1-2-1-2
26
Шпаковский
33
Ибрахим
67
Бегунов
4
Гаврилович
26
Калинин
6
Мякиш
42
Абдуллахи
17
Бахар
98
Подстрелов
7
Бакич
30
Джимет
4-1-1-1-4
44
Фангай
19
Джемайли
4
Алиев
28
Сота
6
Алекси
7
Медейрос
10
Лушкия
98
Дайсинани
17
9
Бакайоко
77
Груда
33
Ибрахим
32
Пигас
32
Пигас
33
Ибрахим
98
Подстрелов
19
Игор
19
Игор
98
Подстрелов
42
Абдуллахи
21
Шевченко
21
Шевченко
42
Абдуллахи
7
Бакич
37
Цепенков
37
Цепенков
7
Бакич
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
4
Алиев
27
27
4
Алиев
77
Груда
8
8
77
Груда
10
Лушкия
88
88
10
Лушкия
17
18
Яхая
18
Яхая
17
Остались в запасе
Динамо Мн
Эгнатия
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Klajdi Kuka
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Anio Poci
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Остались в запасе
1
Klajdi Kuka
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Anio Poci
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Динамо Мн - Эгнатия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Эгнатии», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Эгнатия»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»