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  • «Динамо» Минск – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

«Динамо» Минск – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

24 июля 2025, 20:35
Динамо Мн
24.07.2025, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Эгнатия
28' Р. Лушкия 88' С. Бакайоко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Эгнатия
28
Элжон Сота
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
4
Замик Алиев
ЦЗ
44
Абдурраман Фангай
ПЗ
6
Альбано Алекси
ОП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Реги Лушкия
АП
77
Ильди Груда
ЛФ
9
Сумаила Бакайоко
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
98
Марио Дайсинани
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
19
Педро Игор
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Эгнатия
1
Klajdi Kuka
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Anio Poci
ЦЗ
27
Jefferson
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
8
Daniel Wotlia
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
18
Мохаммед Яхая
ЦФ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Шпаковский
33
Ибрахим
67
Бегунов
4
Гаврилович
26
Калинин
6
Мякиш
42
Абдуллахи
17
Бахар
98
Подстрелов
7
Бакич
30
Джимет
4-1-1-1-4
44
Фангай
19
Джемайли
4
Алиев
28
Сота
6
Алекси
7
Медейрос
10
Лушкия
98
Дайсинани
17
9
Бакайоко
77
Груда
33
Ибрахим
32
Пигас
32
Пигас
33
Ибрахим
98
Подстрелов
19
Игор
19
Игор
98
Подстрелов
42
Абдуллахи
21
Шевченко
21
Шевченко
42
Абдуллахи
7
Бакич
37
Цепенков
37
Цепенков
7
Бакич
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
4
Алиев
27
27
4
Алиев
77
Груда
8
8
77
Груда
10
Лушкия
88
88
10
Лушкия
17
18
Яхая
18
Яхая
17
Остались в запасе
Динамо Мн
Эгнатия
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Klajdi Kuka
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Anio Poci
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Остались в запасе
1
Klajdi Kuka
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
5
Anio Poci
ЦЗ
22
Гильем Хайме
ПЗ
99
Салиу Гиндо
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Динамо Мн - Эгнатия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Эгнатии», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Эгнатия»

«Динамо» Минск – «Эгнатия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Эгнатия Динамо Мн
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