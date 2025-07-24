Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Эгнатии», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Эгнатия»