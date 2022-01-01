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Команды
Эгнатия
Состав
€ 8,20 млн
Эгнатия - состав команды
Рогожина
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
98
Дайсинани Марио
Вра
27
€ 0.5 млн
98
Mario Dajsinani
Вра
-
19
Джемайли Арбенит
Защ
28
€ 0.45 млн
28
Сота Элжон
Защ
28
€ 0.375 млн
33
Битри Энео
Защ
30
€ 0.35 млн
4
Алиев Замик
Защ
25
€ 0.325 млн
55
Смайли Геральб
Защ
24
€ 0.325 млн
22
Хайме Гильем
Защ
27
€ 0.3 млн
29
Яго Андрей
Защ
28
€ 0.3 млн
16
Ндреца Эдисон
Защ
32
€ 0.25 млн
24
Нуман Ажетовикь
Защ
20
€ 0.25 млн
13
Alessandro Kacbufi
Защ
-
4
Алиев Замиг
Защ
-
7
Медейрос Фернандо
Пол
30
€ 0.6 млн
10
Лушкия Реги
Пол
30
€ 0.5 млн
17
Крюэзю Алтын
Пол
24
€ 0.35 млн
6
Алекси Альбано
Пол
34
€ 0.15 млн
8
Diabate Ibrahim
Пол
-
8
Диабате Ибрахим
Нап
26
€ 1.5 млн
10
Альбанезе Алессандро
Нап
26
€ 0.5 млн
9
Бакайоко Сумаила
Нап
25
€ 0.3 млн
20
Лукили Карим
Нап
29
€ 0.25 млн
77
Груда Ильди
Нап
26
€ 0.225 млн
18
Яхая Мохаммед
Нап
21
€ 0.2 млн
2
Аджесса Даниэль
Нап
23
€ 0.2 млн
80
Ledio Beqja
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 5, нападающих: 8
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