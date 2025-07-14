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Прогноз на точный счёт матча «Брейдаблик» – «Эгнатия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025

14 июля 2025 12:44
Брейдаблик - Эгнатия
15 июл. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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7.50
Точный счёт 1:1
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15 июля на стадионе «Копавогсволлюр» состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между исландским «Брейдабликом» и албанской «Эгнатией». Первая игра завершилась минимальной победой албанцев – 1:0, и теперь исландцы постараются отыграться при поддержке домашних трибун.

«Брейдаблик»

Команда демонстрирует стабильность в результатах, особенно на внутренней арене. В пяти последних встречах забито 9 голов – почти 2 в среднем за игру. Однако в обороне есть проблемы: пропущено 5 мячей, причeм в 4 из 5 матчей команда позволяла сопернику отличиться. «Брейдаблик» успешно играет в атаке, но иногда теряет концентрацию в защите, что и стоило им поражения в первом матче. При этом на своeм поле команда традиционно действует агрессивно, что может сыграть важную роль в ответной встрече.

«Эгнатия»

Албанский клуб подошeл к квалификации в отличной форме – 4 победы подряд, 5 матчей без пропущенных голов. Команда надeжна в обороне и не даeт сопернику шансов – ни один мяч не влетел в ворота «Эгнатии» за последние пять матчей. В атаке коллектив забил 8 мячей, в среднем – 1.6 за игру. При этом соперники были не самыми простыми: среди поверженных – «ЦСКА-1948» и «Фарул». «Эгнатия» играет прагматично, делает ставку на плотную оборону и быстрые выпады. Такой стиль подходит под выездной формат и может вновь сработать.

Факты о командах

«Брейдаблик»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.80 забитых и 1.00 пропущенных в среднем
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Эгнатия»

  • Не пропускает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.60 забитых, 0.00 пропущенных
  • Побеждает в 4 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
1 : 0
08.07.2025
Брейдаблик

Прогноз на матч «Брейдаблик» – «Эгнатия»

Хозяева вынуждены идти вперeд, и матч обещает быть более открытым, чем первая встреча. «Брейдаблик» хорош в атаке, особенно дома, но против столь надeжной обороны «Эгнатии» пробиться будет сложно. Тем не менее один мяч хозяева способны забить. «Эгнатия» же наверняка найдeт шанс на контратаку. Ожидаем боевую ничью, устраивающую гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.80

7.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Эгнатия Брейдаблик
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