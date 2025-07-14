Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брейдаблик» – «Эгнатия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки

14 июля 2025 14:05
Брейдаблик - Эгнатия
15 июл. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.87
Ставка на тотал меньше 2.5
Сделать ставку

На стадионе в Коупавогю «Брейдаблик» попытается отыграться после минимального поражения в первом матче. Исландцы атакуют стабильно, но защита даeт сбои. «Эгнатия» же находится в отличной форме: четыре победы подряд и пять матчей без пропущенных голов.

«Брейдаблик»

Команда отличается высокой результативностью – 9 голов за 5 матчей, в среднем 1.8 за игру. Однако оборона не так надeжна: 4 из 5 последних встреч завершились с пропущенными мячами. При этом «Брейдаблик» забивал в 6 из 8 последних матчей, включая игры национального чемпионата.

«Эгнатия»

Албанская команда демонстрирует отличную форму. В последних 5 матчах – ни одного пропущенного мяча и 4 победы подряд. «Эгнатия» надeжна в обороне и стабильно реализует моменты – 8 голов за этот же период. В первом матче команда доказала свою организованность, выиграв 1:0.

Прогноз на матч

«Брейдаблик» будет играть первым номером, а «Эгнатия» попытается удержать преимущество. Учитывая атакующий потенциал хозяев и надeжную оборону гостей, возможен осторожный сценарий с низкой результативностью.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Эгнатия» не пропускает в 5 матчах подряд;
  • первый матч завершился минимальной победой 1:0;
  • хозяева не так надeжны в атаке против плотной обороны.

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.87

1.87
Ставка на тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Эгнатия Брейдаблик
Другие прогнозы
15.07.2025
18:00
6.50
Лига чемпионов, 1 раунд
Кайрат - Олимпия
Точный счёт 1:0 в пользу «Кайрата»
15.07.2025
18:00
1.80
Лига чемпионов, 1 раунд
Кайрат - Олимпия
Тотал меньше 2.5
15.07.2025
18:30
7.00
Лига чемпионов, 1 раунд
Линкольн - Викингур
Точный счёт 2:1 в пользу «Линкольна»
15.07.2025
18:30
1.82
Лига чемпионов, 1 раунд
Линкольн - Викингур
Индивидуальный тотал «Линкольна» больше 1.5
15.07.2025
20:00
6.00
Лига чемпионов, 1 раунд
Хэмран - Жальгирис
Точный счёт 1:2 в пользу «Жальгириса»
15.07.2025
20:00
2.00
Лига чемпионов, 1 раунд
РФШ - Левадия
Ставка на обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 