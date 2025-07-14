На стадионе в Коупавогю «Брейдаблик» попытается отыграться после минимального поражения в первом матче. Исландцы атакуют стабильно, но защита даeт сбои. «Эгнатия» же находится в отличной форме: четыре победы подряд и пять матчей без пропущенных голов.

«Брейдаблик»

Команда отличается высокой результативностью – 9 голов за 5 матчей, в среднем 1.8 за игру. Однако оборона не так надeжна: 4 из 5 последних встреч завершились с пропущенными мячами. При этом «Брейдаблик» забивал в 6 из 8 последних матчей, включая игры национального чемпионата.

«Эгнатия»

Албанская команда демонстрирует отличную форму. В последних 5 матчах – ни одного пропущенного мяча и 4 победы подряд. «Эгнатия» надeжна в обороне и стабильно реализует моменты – 8 голов за этот же период. В первом матче команда доказала свою организованность, выиграв 1:0.

Прогноз на матч

«Брейдаблик» будет играть первым номером, а «Эгнатия» попытается удержать преимущество. Учитывая атакующий потенциал хозяев и надeжную оборону гостей, возможен осторожный сценарий с низкой результативностью.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Эгнатия» не пропускает в 5 матчах подряд;

первый матч завершился минимальной победой 1:0;

хозяева не так надeжны в атаке против плотной обороны.

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.87