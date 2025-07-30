31 июля на стадионе Arena Egnatia состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между албанской «Эгнатией» и белорусским «Динамо Минск». В первом матче албанский клуб сенсационно победил на выезде со счeтом 2:0, и теперь постарается подтвердить своe преимущество на родном поле. Форма и статистика обеих команд указывают на то, что хозяева способны развить успех и вновь добиться положительного результата.

«Эгнатия»

Клуб из Албании выглядит собранным и уверенным. «Эгнатия» провела впечатляющую первую встречу, отыграв надeжно в обороне и реализовав свои моменты. В последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила 5, однако стоит отметить важную особенность – в 6 из 8 последних матчей «Эгнатия» не пропускала вовсе. Такая плотная защита и минимализм в атаке работают на результат. Победы над «Фарулом», ЦСКА София и уверенная игра дома – важные сигналы перед ответной игрой.

«Динамо Минск»

Минчане в еврокубках нестабильны, особенно в выездных матчах. Команда проиграла три последних гостевых встречи в Лиге Конференций. Несмотря на то, что в последних пяти матчах «Динамо» забило 7 голов, команда также пропустила 7. Проблемы в обороне нарастают – команда пропускает в 4 матчах подряд. Домашнее поражение от «Эгнатии» стало шоком, и теперь белорусскому клубу предстоит отыгрывать два мяча в условиях выездного давления. История не на стороне гостей.

Факты о командах

«Эгнатия»

Победы в 4 из 6 последних матчей

В среднем: 1.20 забитых и 1.00 пропущенного за игру

Не пропускает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Динамо Минск»

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито и 1.40 пропущено за игру

Проиграл 3 последних гостевых матча в Лиге Конференций

Нестабильная оборона в последних турах

Прогноз на матч

«Эгнатия» имеет комфортное преимущество после первой встречи, и теперь может сыграть от обороны. При этом клуб показывает высокую надeжность в защите и достаточно опасен в контратаках. «Динамо Минск» будет вынуждено идти вперeд, что создаст уязвимость сзади. Хозяева выглядят более сбалансированными и имеют все шансы не проиграть и в этом матче. Учитывая домашний фактор, текущую форму и уверенность в себе после победы в первом матче, ставка на непроигрыш «Эгнатии» выглядит оптимальной.

Рекомендованные ставки: