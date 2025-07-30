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«Эгнатия» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00

30 июля 2025 10:32
Эгнатия - Динамо Мн
31 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 раунд
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2.00
1Х – «Эгнатия» не проиграет
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31 июля на стадионе Arena Egnatia состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между албанской «Эгнатией» и белорусским «Динамо Минск». В первом матче албанский клуб сенсационно победил на выезде со счeтом 2:0, и теперь постарается подтвердить своe преимущество на родном поле. Форма и статистика обеих команд указывают на то, что хозяева способны развить успех и вновь добиться положительного результата.

«Эгнатия»

Клуб из Албании выглядит собранным и уверенным. «Эгнатия» провела впечатляющую первую встречу, отыграв надeжно в обороне и реализовав свои моменты. В последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила 5, однако стоит отметить важную особенность – в 6 из 8 последних матчей «Эгнатия» не пропускала вовсе. Такая плотная защита и минимализм в атаке работают на результат. Победы над «Фарулом», ЦСКА София и уверенная игра дома – важные сигналы перед ответной игрой.

«Динамо Минск»

Минчане в еврокубках нестабильны, особенно в выездных матчах. Команда проиграла три последних гостевых встречи в Лиге Конференций. Несмотря на то, что в последних пяти матчах «Динамо» забило 7 голов, команда также пропустила 7. Проблемы в обороне нарастают – команда пропускает в 4 матчах подряд. Домашнее поражение от «Эгнатии» стало шоком, и теперь белорусскому клубу предстоит отыгрывать два мяча в условиях выездного давления. История не на стороне гостей.

Факты о командах

«Эгнатия»

  • Победы в 4 из 6 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забитых и 1.00 пропущенного за игру
  • Не пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Динамо Минск»

  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито и 1.40 пропущено за игру
  • Проиграл 3 последних гостевых матча в Лиге Конференций
  • Нестабильная оборона в последних турах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Мн
0 : 2
24.07.2025
Эгнатия

Прогноз на матч

«Эгнатия» имеет комфортное преимущество после первой встречи, и теперь может сыграть от обороны. При этом клуб показывает высокую надeжность в защите и достаточно опасен в контратаках. «Динамо Минск» будет вынуждено идти вперeд, что создаст уязвимость сзади. Хозяева выглядят более сбалансированными и имеют все шансы не проиграть и в этом матче. Учитывая домашний фактор, текущую форму и уверенность в себе после победы в первом матче, ставка на непроигрыш «Эгнатии» выглядит оптимальной.

Рекомендованные ставки:

  • 1Х – «Эгнатия» не проиграет – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.78

2.00
1Х – «Эгнатия» не проиграет
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Динамо Мн Эгнатия
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