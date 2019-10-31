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  • Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по числу матчей за «Ювентус» в чемпионате

Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по числу матчей за «Ювентус» в чемпионате

31 октября 2019, 07:18
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял участие в матче 10-го тура Серии А против «Дженоа».

Эта игра стала для него 513-й в составе туринской команды в чемпионате.

Как сообщает Opta, по этому показателю 41-летний голкипер догнал рекордсмена клуба Алессандро Дель Пьеро.

  • Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
  • Сезон-2018/19 итальянец провел в «ПСЖ», а минувшим летом вернулся в туринский клуб.
  • Статистика учла матчи Буффона и Дель Пьеро не только в Серии А, но и в Серии B.

Источник: Opta
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи Дель Пьеро Алессандро
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