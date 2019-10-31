Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по числу матчей за «Ювентус» в чемпионате

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял участие в матче 10-го тура Серии А против «Дженоа».

Эта игра стала для него 513-й в составе туринской команды в чемпионате.

Как сообщает Opta, по этому показателю 41-летний голкипер догнал рекордсмена клуба Алессандро Дель Пьеро.