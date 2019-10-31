Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по числу матчей за «Ювентус» в чемпионате

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял участие в матче 10-го тура Серии А против «Дженоа».
Эта игра стала для него 513-й в составе туринской команды в чемпионате.
Как сообщает Opta, по этому показателю 41-летний голкипер догнал рекордсмена клуба Алессандро Дель Пьеро.
- Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
- Сезон-2018/19 итальянец провел в «ПСЖ», а минувшим летом вернулся в туринский клуб.
- Статистика учла матчи Буффона и Дель Пьеро не только в Серии А, но и в Серии B.
Источник: Opta