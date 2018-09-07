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    Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»

    Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон рассказал, что многое взял по технике исполнения штрафных ударов у Андреа Пирло во время выступления в составе «Ювентуса».

    «Не то чтобы он мне прямо давал уроки. После тренировок оставалось свободное время, чтобы попрактиковаться – особенно в «Ювентусе» это любили перед домашними матчами Лиги чемпионов.

    Когда смотришь на удары Пирло или Дель Пьеро, быстро впитываешь. Понимаешь, как подступить к мячу, как поставить ногу, в каком положении должно быть тело после удара.

    У Пирло техника совершенно особая. Он не просто пинает мяч, его нога будто сопровождает его в полете, после чего мяч идет по дуге. Стиль Дель Пьеро – более олдскульный, похожий на Бекхэма, а Пирло привнес что-то новое.

    Удар Андреа я и старался повторить. Это получилось, например, в матче за «Чезену» против «Кальяри». Их ворота защищал Марко Сторари, мой знакомый по «Юве». После гола Марко лежал на газоне и не понимал, что произошло», – рассказал исландец.

    Источник: Sport24

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    07.09.2018 11:44
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 сентября 2018, 18:18

      Время тренироваться есть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 7 сентября 2018, 12:04

      Пора открывать счёт своим голам!

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