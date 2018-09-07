Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»

Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон рассказал, что многое взял по технике исполнения штрафных ударов у Андреа Пирло во время выступления в составе «Ювентуса».

«Не то чтобы он мне прямо давал уроки. После тренировок оставалось свободное время, чтобы попрактиковаться – особенно в «Ювентусе» это любили перед домашними матчами Лиги чемпионов.

Когда смотришь на удары Пирло или Дель Пьеро, быстро впитываешь. Понимаешь, как подступить к мячу, как поставить ногу, в каком положении должно быть тело после удара.

У Пирло техника совершенно особая. Он не просто пинает мяч, его нога будто сопровождает его в полете, после чего мяч идет по дуге. Стиль Дель Пьеро – более олдскульный, похожий на Бекхэма, а Пирло привнес что-то новое.

Удар Андреа я и старался повторить. Это получилось, например, в матче за «Чезену» против «Кальяри». Их ворота защищал Марко Сторари, мой знакомый по «Юве». После гола Марко лежал на газоне и не понимал, что произошло», – рассказал исландец.