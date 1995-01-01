Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Бонуччи вышел на десятое место по числу матчей за сборную Италии

    Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи принял участие в матче отбора Евро-2020 против Греции (2:0).

    Эта игра стала для 32-летнего футболиста 92-й в составе национальной команды. Он опередил Алессандро Дель Пьеро (91) и вышел на десятое место по этому показателю.

    Теперь Бонуччи попытается обойти Джачинто Факкетти (94), Джанлуку Дзамбротту (98), Джорджо Кьеллини (103), Дино Дзоффа (112), Андреа Пирло (116), Даниэле Де Росси (117), Пало Мальдини (126), Фабио Каннаваро (136) и Джанлуиджи Буффона (176).

    • Бонуччи выступает за сборную Италии с 2010 года.
    • В 92 матчах игрок забил семь голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73983
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru