Бонуччи вышел на десятое место по числу матчей за сборную Италии

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи принял участие в матче отбора Евро-2020 против Греции (2:0).

Эта игра стала для 32-летнего футболиста 92-й в составе национальной команды. Он опередил Алессандро Дель Пьеро (91) и вышел на десятое место по этому показателю.

Теперь Бонуччи попытается обойти Джачинто Факкетти (94), Джанлуку Дзамбротту (98), Джорджо Кьеллини (103), Дино Дзоффа (112), Андреа Пирло (116), Даниэле Де Росси (117), Паоло Мальдини (126), Фабио Каннаваро (136) и Джанлуиджи Буффона (176).