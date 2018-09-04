Дель Пьеро: «Понимаю разочарование Роналду, но Модрич заслужил награду»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро критично отнесся к поступку Криштиану Роналду, который отказался посетить церемонию награждения УЕФА во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. На ней было объявлено, что лучшим игроком прошлого сезона признан полузащитник «Реала» Лука Модрич.

«Я понимаю разочарование Криштиану, но Модрич заслужил награду. Он сделал нечто необычное в «Реале» и на чемпионате мира.

Я бы тоже рассердился на месте Роналду, но не приезжать на церемонию – это было лишним», – заявил Дель Пьеро.