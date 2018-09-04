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    Дель Пьеро: «Понимаю разочарование Роналду, но Модрич заслужил награду»

    Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро критично отнесся к поступку Криштиану Роналду, который отказался посетить церемонию награждения УЕФА во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. На ней было объявлено, что лучшим игроком прошлого сезона признан полузащитник «Реала» Лука Модрич.

    «Я понимаю разочарование Криштиану, но Модрич заслужил награду. Он сделал нечто необычное в «Реале» и на чемпионате мира.

    Я бы тоже рассердился на месте Роналду, но не приезжать на церемонию – это было лишним», – заявил Дель Пьеро.

    Источник: Goal.com

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    04.09.2018 08:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 4 сентября 2018, 18:56

      Бесспорно сезон Модрича. Надо быть мужиком и признать это!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 сентября 2018, 18:41

      Ооооо, как всё запущено!
      С таким количеством наград, любой бы игрок порадовался за одноклубника!
      Такой поступок не красит Криштиану(((
      Это же футбол, а не теннис! Команда прежде всего!

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc 4 сентября 2018, 14:06

      ***** он и есть *****. Непорядок в штанах - непорядок и в голове!)))

      -1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 сентября 2018, 11:42

      А я всегда говорил, что роналду не совсем человек,он ГОНДОН!!!

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 сентября 2018, 11:31

      Эх, Кристина, а ты думал пока играешь всё время будешь награду получать? Нет батенька ты конечно отличный игрок, но Модрич заслужил это потом и кровью!

      2
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      Рейтинг: -9

      Iupiterssoleg 4 сентября 2018, 09:32

      Хер ему уже дадут.

      -1
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      Рейтинг: +183

      artydoc > Iupiterssoleg 4 сентября 2018, 14:06

      Вот как раз это он получает очень часто)))

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 4 сентября 2018, 09:09

      Не переживай крис в следующем году тебе две награды дадут

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