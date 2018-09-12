Дель Пьеро: «Ювентус», вероятно, выиграет Лигу чемпионов»

Для начала надо выйти из группы Алессандро. Все эти заверения до начала турнира ничего не стоят.
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о шансах
«Плохие результаты могут повлиять на вас. В последних финалах «Ювентус» проигрывал командам, которые были сильнее. Это не из-за проклятия. Это происходило с клубами, которые сильны, по крайне мере, как «Юве». Ожидания настолько велики, что могут сокрушить вас.
Но «Ювентус», вероятно, выиграет ЛЧ, это большая цель для них», – сказал Дель Пьеро.
Соперники «Ювентуса» по группе в ЛЧ – «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Янг Бойз».