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    Дель Пьеро: «Ювентус», вероятно, выиграет Лигу чемпионов»

    Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о шансах

    «Плохие результаты могут повлиять на вас. В последних финалах «Ювентус» проигрывал командам, которые были сильнее. Это не из-за проклятия. Это происходило с клубами, которые сильны, по крайне мере, как «Юве». Ожидания настолько велики, что могут сокрушить вас.

    Но «Ювентус», вероятно, выиграет ЛЧ, это большая цель для них», – сказал Дель Пьеро.

    Соперники «Ювентуса» по группе в ЛЧ – «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Янг Бойз».

    Источник: Football Italia

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    12.09.2018 21:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 19:06

      Для начала надо выйти из группы Алессандро. Все эти заверения до начала турнира ничего не стоят.

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 сентября 2018, 06:32

      Вероятно. Абы да кабы. Играть сначала надо.

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 12 сентября 2018, 23:27

      Впервые надо выйти из группы потом плей-офф

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2018, 23:21

      еще не скоро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 сентября 2018, 22:56

      алессандро при всем уважении этого не случиться !

      4
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      Рейтинг: +213

      nik_59 12 сентября 2018, 22:29

      Пора.

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