Дель Пьеро: «Ювентус», вероятно, выиграет Лигу чемпионов»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о шансах

«Плохие результаты могут повлиять на вас. В последних финалах «Ювентус» проигрывал командам, которые были сильнее. Это не из-за проклятия. Это происходило с клубами, которые сильны, по крайне мере, как «Юве». Ожидания настолько велики, что могут сокрушить вас.

Но «Ювентус», вероятно, выиграет ЛЧ, это большая цель для них», – сказал Дель Пьеро.

Соперники «Ювентуса» по группе в ЛЧ – «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Янг Бойз».