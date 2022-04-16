Серия А. «Ювентус» на глазах Дель Пьеро спас ничью в матче с «Болоньей», гости заканчивали матч вдевятером

Кляча не меняется) Как тянули так и тянут) позор!!
И у так от все время на глазах у всех.
Надо было пятерых удалять и 25 мин добавлять)
«Ювентус» в 33-м туре чемпионата Италии ушел от поражения от «Болоньи». Во втором матче в течение недели отличился Марко Арнаутович.
На матче присутствовал бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
У «Болоньи» на 84-й минуте было удалено два футболиста: Гари Медель и Адама Сумаоро. Чилиец в течение минуты получил две желтые карточки за неспортивное поведение.
«Ювентус» идет в таблице четвертым. «Болонья» занимает 13-е место.
Италия. Серия А. 33-й тур
Голы: 0:1 – Арнаутович, 52; 1:1 – Влахович, 90+5.
Удаления: нет – Сумаоро, 84; Медель, 84 (вторая ж.к.).