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Серия А. «Ювентус» на глазах Дель Пьеро спас ничью в матче с «Болоньей», гости заканчивали матч вдевятером

«Ювентус» в 33-м туре чемпионата Италии ушел от поражения от «Болоньи». Во втором матче в течение недели отличился Марко Арнаутович.

На матче присутствовал бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

У «Болоньи» на 84-й минуте было удалено два футболиста: Гари Медель и Адама Сумаоро. Чилиец в течение минуты получил две желтые карточки за неспортивное поведение.

«Ювентус» идет в таблице четвертым. «Болонья» занимает 13-е место.

Италия. Серия А. 33-й тур

Ювентус – Болонья – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Арнаутович, 52; 1:1 – Влахович, 90+5.

Удаления: нет – Сумаоро, 84; Медель, 84 (вторая ж.к.).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: Бомбардир.ру

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16.04.2022 21:27
Комментарии2
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    Рейтинг: +835

    Дубина 2 часа назад

    Кляча не меняется) Как тянули так и тянут) позор!!
    И у так от все время на глазах у всех.
    Надо было пятерых удалять и 25 мин добавлять)

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    Рейтинг: +5034

    AtticusFinch 2 часа назад

    Судья уже не знал как вытянуть Ювентус...две жёлтые влепил в течение минуты за неспортивное))

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