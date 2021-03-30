Дель Пьеро: «Выбрасывать капитанскую повязку – перебор для такого футболиста, как Роналду»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии прокомментировал эпизод с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду, бросившим капитанскую повязку на газон во время матча с Сербией (2:2).

«Это чрезмерная реакция. Нельзя вести себя таким образом. Можно злиться и разговаривать на тему судейства, но выбрасывать повязку и уходить в раздевалку – перебор для такого футболиста, как Роналду. Он капитан команды и культовая фигура для многих», – сказал Дель Пьеро.

Таким образом он отреагировал на ошибочное решение судей не засчитать его гол.

Роналду получил статус капитана португальской сборной в 2008 году.

Роналду останется капитаном сборной Португалии, несмотря на инцидент в матче с Сербией.