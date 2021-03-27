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    Дель Пьеро: «Выбрасывать капитанскую повязку – перебор для такого футболиста, как Роналду»

    Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии прокомментировал эпизод с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду, бросившим капитанскую повязку на газон во время матча с Сербией (2:2).

    «Это чрезмерная реакция. Нельзя вести себя таким образом. Можно злиться и разговаривать на тему судейства, но выбрасывать повязку и уходить в раздевалку – перебор для такого футболиста, как Роналду. Он капитан команды и культовая фигура для многих», – сказал Дель Пьеро.

    • Таким образом он отреагировал на ошибочное решение судей не засчитать его гол.
    • Роналду получил статус капитана португальской сборной в 2008 году.
    • Роналду останется капитаном сборной Португалии, несмотря на инцидент в матче с Сербией.

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    Источник: твиттер ESPN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12375

      Garrincha58 42 минуты назад

      у нас капитан ещё не то вытворяет и ничего вся молодёжь смотрит и берёт с него пример

      1
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      Рейтинг: +10304

      ilichkadr 1 час назад

      "перебор для такого футболиста, как Роналду2?
      Это не позволительная выходка для любого футболиста, носящего капитанскую повязку.
      P.S. Выгнать на хер с капитанства и посадить на лавку.

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      Рейтинг: +179

      _-G-F-_ > ilichkadr 35 минут назад

      Этого никогда не будет - это же Роналду - культовая личность - ему прощают практически все! Увы!!!

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