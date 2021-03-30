Дель Пьеро: «Выбрасывать капитанскую повязку – перебор для такого футболиста, как Роналду»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии прокомментировал эпизод с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду, бросившим капитанскую повязку на газон во время матча с Сербией (2:2).
«Это чрезмерная реакция. Нельзя вести себя таким образом. Можно злиться и разговаривать на тему судейства, но выбрасывать повязку и уходить в раздевалку – перебор для такого футболиста, как Роналду. Он капитан команды и культовая фигура для многих», – сказал Дель Пьеро.
- Таким образом он отреагировал на ошибочное решение судей не засчитать его гол.
- Роналду получил статус капитана португальской сборной в 2008 году.
- Роналду останется капитаном сборной Португалии, несмотря на инцидент в матче с Сербией.
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Источник: твиттер ESPN